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РИА Новости

США ввели санкции против лидеров поддерживаемого Ираном ополчения

Вчера, 19:02
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© AP Photo / Matthias SchraderВице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019
Вице-президент США Майк Пенс во время конференции по безопасности в Мюнхене. 16 февраля 2019
© AP Photo / Matthias Schrader
ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США ввели санкции против лидеров поддерживаемого Ираном ополчения.
"США не будут оставаться в стороне, пока поддерживаемые Ираном ополченцы распространяют терроризм. Сегодня я объявляю, что США ввели санкции против двух лидеров поддерживаемого Ираном ополчения", - сказал Пенс, не приводя деталей.
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Шиитские ополченцы, которых, как считают США, активно поддерживает Иран, действуют в ряде стран, включая Ирак, Йемен, Ливан и Сирию.
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