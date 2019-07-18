ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Вице-президент США Майк Пенс заявил, что США ввели санкции против лидеров поддерживаемого Ираном ополчения.
"США не будут оставаться в стороне, пока поддерживаемые Ираном ополченцы распространяют терроризм. Сегодня я объявляю, что США ввели санкции против двух лидеров поддерживаемого Ираном ополчения", - сказал Пенс, не приводя деталей.
Вице-президент США выступал на организованной администрацией конференции по религиозным свободам в Вашингтоне, трансляцию выступления вел Белый дом.
Шиитские ополченцы, которых, как считают США, активно поддерживает Иран, действуют в ряде стран, включая Ирак, Йемен, Ливан и Сирию.