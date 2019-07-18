США ввели санкции против лидеров поддерживаемого Ираном ополчения

"США не будут оставаться в стороне, пока поддерживаемые Ираном ополченцы распространяют терроризм. Сегодня я объявляю, что США ввели санкции против двух лидеров поддерживаемого Ираном ополчения", - сказал Пенс, не приводя деталей.