В Саратовской области пастуха убило молнией

САРАТОВ, 18 июл – РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства гибели 26-летнего пастуха в Саратовской области, предположительно, получившего удар молнией во время дождя с грозой, сообщило в четверг областное СУСК.

Инцидент произошел вечером в среду на пастбище у села Ярославка Ртищевского района Саратовской области.

"На теле погибшего имелись специфические телесные повреждения, так называемые "электрометки", на голове был опален волосяной покров, ворот рубашки разорван. Совокупность данных признаков свидетельствовала о возможном ударе мужчины молнией. При этом 17 июля в Ртищевском районе шел обильный дождь с грозой", - говорится в сообщении.