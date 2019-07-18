Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики определила размер медианной зарплаты по России. Результаты исследования за апрель 2019 года Федеральная служба государственной статистики определила размер медианной зарплаты по России. Результаты исследования за апрель 2019 года опубликованы на ее официальном сайте.

Медианная зарплата - это уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников. По стране этот показатель составил 34,3 тысячи рублей. Таким образом, у половины россиян зарплата выше, а у половины – ниже этой суммы. При этом средняя зарплата достигает 47,6 тысячи рублей.

Чем выше отношение медианного значения зарплаты к ее среднему уровню, тем меньше неравенство в оплате труда. По России оно составляет 72,1 процента.

Разрыв между медианным и средним значением зарплаты различается по регионам и колеблется от 13 до 31 процента. В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей. В Сахалинской области средняя зарплата достигла 88 тысяч, а медианная — 62,6 тысячи, то есть на 28,8 процента меньше.