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РИА Новости

Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тысяч рублей

Вчера, 18:57
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МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Федеральная служба государственной статистики определила размер медианной зарплаты по России. Результаты исследования за апрель 2019 года опубликованы на ее официальном сайте.
Медианная зарплата - это уровень, выше и ниже которого получают доход одинаковое количество работников. По стране этот показатель составил 34,3 тысячи рублей. Таким образом, у половины россиян зарплата выше, а у половины – ниже этой суммы. При этом средняя зарплата достигает 47,6 тысячи рублей.
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Чем выше отношение медианного значения зарплаты к ее среднему уровню, тем меньше неравенство в оплате труда. По России оно составляет 72,1 процента.
Разрыв между медианным и средним значением зарплаты различается по регионам и колеблется от 13 до 31 процента. В Москве средняя зарплата составила около 96 тысяч рублей, а медиана на 31,2 процента меньше — 66 тысяч рублей. В Сахалинской области средняя зарплата достигла 88 тысяч, а медианная — 62,6 тысячи, то есть на 28,8 процента меньше.
Ранее Росстат сообщил, что реальные зарплаты в июне выросли на 2,3 процента в годовом выражении, а в первом полугодии – на 1,8 процента. По сравнению с маем рост реальных зарплат составил четыре процента. При этом суммарная задолженность по зарплате за июнь снизилась на 378,8 миллиона рублей (на 12,8 процента) и на 1 июля составила 2,57 миллиарда рублей.
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Популярные комментарии
Будет верно платить такую заработную плату депутатам и правительству.
18 июля, 19:21
ПППетр Первый
39160106
а своими словами ,ну так чтоб обычный смертный понимал,особенно если он в возрасте,нельзя статью написать? чтоб вот это медианных выкрутасов? Ну и конечно же у нас по больнице 36.5 , но мрут однаков, но средняя супер, послушать и почитать медианных аракулов ,так у нас все пучком, только оказывается многие на макарошки переходят
18 июля, 19:24
Alexandr Borzyaev
296802117
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