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РИА Новости

МИД потребовал от США прекратить практику отказов в визах

Вчера, 18:48
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Вопрос о том, когда будет разблокирован визовый процесс, целиком зависит от властей США, они должны прекратить практику отказов в визах, заявил департамент информации и печати МИД РФ.
"Мы были вынуждены прибегнуть в визовой сфере к ответным мерам. Поскольку российским дипломатическим работникам не позволяют въехать в США, приходится идти на увязки с въездом американского персонала в Россию. В том числе чтобы добиваться выдачи виз учителям средних школ в нашем посольстве в Вашингтоне и постпредстве при ООН в Нью-Йорке, которые действуют внутри дипломатических учреждений и никакой коммерческой деятельностью не занимаются… Именно от американских властей целиком и полностью зависит, когда будет разблокирован визовый процесс. Они должны прекратить практику отказов в визах. Со своей стороны давно к этому призываем", - сообщил МИД РФ.
Ранее посол США в Москве Джон Хантсман сообщил, что Россия отказала в выдаче виз для 30 новых учителей англо-американской школы. В МИД России ответили, что школа работает как коммерческое предприятие и не находится на территории американского посольства, но США просят аккредитовать учителей как административно-технических сотрудников дипмиссии - хотя сами аналогичной категории административно-технического персонала российских миссий визы не выдают.
После этого пресс-атташе посольства США Андреа Калан заявила РИА Новости, что американская сторона запрашивала для учителей дипломатические визы, поскольку этого требовали сами российские власти. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла данную информацию.
Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов
Вчера, 00:02
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
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