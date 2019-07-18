МИД потребовал от США прекратить практику отказов в визах

"Мы были вынуждены прибегнуть в визовой сфере к ответным мерам. Поскольку российским дипломатическим работникам не позволяют въехать в США, приходится идти на увязки с въездом американского персонала в Россию. В том числе чтобы добиваться выдачи виз учителям средних школ в нашем посольстве в Вашингтоне и постпредстве при ООН в Нью-Йорке, которые действуют внутри дипломатических учреждений и никакой коммерческой деятельностью не занимаются… Именно от американских властей целиком и полностью зависит, когда будет разблокирован визовый процесс. Они должны прекратить практику отказов в визах. Со своей стороны давно к этому призываем", - сообщил МИД РФ.