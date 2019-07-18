Лавров: решение России по паспортам соответствует международному праву

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019

БОНН, 18 июл - РИА Новости. Решение Москвы упростить получение гражданства России жителям Донецкой и Луганской областей соответствует международному праву, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел ФРГ Хайко Маасом.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ, который упростил получение гражданства РФ всем жителям Донецкой и Луганской областей, а не только из самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

"Честно говоря, меня удивляет такой однобокий и предвзятый подход к этой ситуации, которая касается людей, находящихся в объявленной (бывшим президентом Украины Петром - ред.) Порошенко торгово-экономической блокаде, людей, которые не могут получить при необходимости медицинскую помощь за пределами этих территорий, не могут получить многие другие элементарные услуги, которые любое другое нормальное государство оказывает своим гражданам. Но, помимо этих сугубо заземленных проблем людей, которые там живут, напомню о международном праве. Есть европейская конвенция о гражданстве и в ней черным по белому записано, что любое государство само определяет, кто может являться его гражданином. Одного этого, по-моему, было бы достаточно", - сказал Лавров.

Он также подчеркнул, что есть Всеобщая декларация прав человека, в которой сказано, что "никто не может быть лишен права сменить свое гражданство и вступить в гражданство другой страны".

"Многие годы страны ЕС, Венгрия, Румыния, Польша, принимают в свое гражданство жителей Украины. Вы об этом прекрасно знаете. Интересно, интересуетесь ли вы причинами позиций этих стран и почему до сих пор вы на проблемы выдачи паспортов иностранных государств жителям Украины не обращали никакого внимания?", - добавил российский министр.

Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 24 апреля. Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске - для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.