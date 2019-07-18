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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

МГИК утвердил порядок электронного голосования на выборах в Мосгордуму

Вчера, 18:39
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкМосковская городская избирательная комиссия
Московская городская избирательная комиссия
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком на заседании в четверг утвердил порядок электронного голосования на предстоящих выборах в столичный парламент.
Как пояснил заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, в принятом документе отражен четкий порядок действий избирателя. "Отражены вопросы, связанные с подачей заявления на портале, с порядком голосования на портале, вопросы, связанные с составлением списка избирателей на избирательном участке дистанционного электронного голосования, и исключение избирателей из списков избирательных участков по месту жительства", - рассказал он.
Также членам МГИК предлагалось утвердить форму протокола участковой избирательной комиссии об итогах дистанционного электронного голосования и внести изменения в требования к специальному программному обеспечению регионального портала государственных и муниципальных услуг, увеличив время для голосования до 15 минут.
"В ходе работы дальнейшей будет возможность вносить изменения после окончания проведения испытаний. Порядок электронного голосования утвержден", - заключил председатель избирательной комиссии Валентин Горбунов.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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Выборы в МосгордумуМосгоризбиркомВалентин ГорбуновМосковская городская думаМоскваПолитика
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