МГИК утвердил порядок электронного голосования на выборах в Мосгордуму

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком на заседании в четверг утвердил порядок электронного голосования на предстоящих выборах в столичный парламент.

Как пояснил заместитель председателя Мосгоризбиркома Юрий Ермолов, в принятом документе отражен четкий порядок действий избирателя. "Отражены вопросы, связанные с подачей заявления на портале, с порядком голосования на портале, вопросы, связанные с составлением списка избирателей на избирательном участке дистанционного электронного голосования, и исключение избирателей из списков избирательных участков по месту жительства", - рассказал он.

Также членам МГИК предлагалось утвердить форму протокола участковой избирательной комиссии об итогах дистанционного электронного голосования и внести изменения в требования к специальному программному обеспечению регионального портала государственных и муниципальных услуг, увеличив время для голосования до 15 минут.

"В ходе работы дальнейшей будет возможность вносить изменения после окончания проведения испытаний. Порядок электронного голосования утвержден", - заключил председатель избирательной комиссии Валентин Горбунов.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.