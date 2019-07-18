Мощи апостола Андрея доставят из Москвы во Владивосток ко Дню ВМФ

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) по случаю Дня ВМФ доставит 27-31 июля ковчег с десницей (правой рукой) апостола Андрея Первозванного из Москвы во Владивосток для поклонения верующих, сообщила в четверг пресс-служба ФАП.

"По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с 27 по 31 июля Фондом апостола Андрея Первозванного десница апостола Андрея Первозванного, хранимая в Богоявленском соборе города Москвы, будет принесена во Владивостокскую епархию", - говорится в сообщении.

Принесение святыни во Владивостокскую епархию приурочено к празднованию Дня Военно-Морского флота, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2019 году день ВМФ отмечается 28 июля.

По данным организаторов, святыня будет торжественно доставлена 27 июля в Покровский кафедральный собор Владивостока, где будет пребывать до 31 июля. В сам день ВМФ, 28 июля, состоится обход кораблей и благословение святыней личного состава выстроившихся парадных расчетов кораблей.

"В обходе кораблей со святыней примет участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц", - уточнили в фонде.

Принесение мощей покровителя российского флота апостола Андрея Первозванного в действующие подразделения ВМФ России является одной из значимых программ ФАП. С 2016 года фонд приурочивает принесение десницы апостола Андрея Первозванного к Дню Военно-Морского Флота.