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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Мощи апостола Андрея доставят из Москвы во Владивосток ко Дню ВМФ

Вчера, 18:36
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Фонд Андрея Первозванного (ФАП) по случаю Дня ВМФ доставит 27-31 июля ковчег с десницей (правой рукой) апостола Андрея Первозванного из Москвы во Владивосток для поклонения верующих, сообщила в четверг пресс-служба ФАП.
"По благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с 27 по 31 июля Фондом апостола Андрея Первозванного десница апостола Андрея Первозванного, хранимая в Богоявленском соборе города Москвы, будет принесена во Владивостокскую епархию", - говорится в сообщении.
Принесение святыни во Владивостокскую епархию приурочено к празднованию Дня Военно-Морского флота, который ежегодно отмечается в последнее воскресенье июля. В 2019 году день ВМФ отмечается 28 июля.
По данным организаторов, святыня будет торжественно доставлена 27 июля в Покровский кафедральный собор Владивостока, где будет пребывать до 31 июля. В сам день ВМФ, 28 июля, состоится обход кораблей и благословение святыней личного состава выстроившихся парадных расчетов кораблей.
Севастопольцы прикладываются к деснице Андрея Первозванного. Архивное фото.
25 июля 2018, 13:08Религия и мировоззрение
Мощи апостола Андрея Первозванного доставят в Калининград в канун Дня ВМФ
"В обходе кораблей со святыней примет участие командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц", - уточнили в фонде.
Принесение мощей покровителя российского флота апостола Андрея Первозванного в действующие подразделения ВМФ России является одной из значимых программ ФАП. С 2016 года фонд приурочивает принесение десницы апостола Андрея Первозванного к Дню Военно-Морского Флота.
Апостол Андрей почитается как небесный покровитель военных моряков, а русские корабли с петровских времен ходят под Андреевским флагом.
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