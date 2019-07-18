Музей Диккенса покупает портрет через 133 года после его пропажи

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Портрет английского писателя Чарльза Диккенса, который пропал более 130 лет назад, вернется в его музей в Лондоне, сообщает The Guardian.
В Музее Чарльза Диккенса сообщили, что им удалось собрать 180 тысяч фунтов стерлингов, чтобы выкупить миниатюру художницы Маргарет Джиллис, которая написала писателя, когда ему был 31 год.
"Мы рады, что портрет "вернется домой", и очень благодарны щедрой финансовой поддержке, которую получили", - рассказала директор музея Синди Сагру.
В 1844 году картину первый и последний раз можно было увидеть на летней выставке Королевской академии. В 1886 году Маргарет Джиллис сообщила, что портрет пропал. Он оставался потерянным до тех пор, пока его не нашли в ЮАР на блошином рынке в шкатулке среди безделушек. Картина была покрыта плесенью и чудом сохранилась.