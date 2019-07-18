Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T19:03Z
https://ria.ru/20190718/1556668161.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155666/80/1556668007_0:259:773:694_1036x0_80_0_0_204796fd95ec92d3b86a48bde204b42d.jpg
РИА Новости
Культура

Музей Диккенса покупает портрет через 133 года после его пропажи

Вчера, 19:01
265
CC0 / / Портрет Чарльза Диккенса
Портрет Чарльза Диккенса
CC0 / /
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Портрет английского писателя Чарльза Диккенса, который пропал более 130 лет назад, вернется в его музей в Лондоне, сообщает The Guardian.
В Музее Чарльза Диккенса сообщили, что им удалось собрать 180 тысяч фунтов стерлингов, чтобы выкупить миниатюру художницы Маргарет Джиллис, которая написала писателя, когда ему был 31 год.
"Мы рады, что портрет "вернется домой", и очень благодарны щедрой финансовой поддержке, которую получили", - рассказала директор музея Синди Сагру.
В 1844 году картину первый и последний раз можно было увидеть на летней выставке Королевской академии. В 1886 году Маргарет Джиллис сообщила, что портрет пропал. Он оставался потерянным до тех пор, пока его не нашли в ЮАР на блошином рынке в шкатулке среди безделушек. Картина была покрыта плесенью и чудом сохранилась.
Картина Уильяма Тернера Уолтон-Бриджес
11 июля, 07:08
Пейзаж Уильяма Тернера удалось оставить в Великобритании благодаря лотерее
401001
КультураНовости культурыВыставкиЧарльз ДиккенсЛондон
Рекомендуем
Писатель Лучано Де Крешенцо
Умер писатель Лучано Де Крешенцо
РИА
Новости
Владимир Маяковский
На портале "Узнай Москву" появился посвященный Маяковскому маршрут
В Саратовской области пастуха убило молнией
Президент компании ПАО Ростелеком Михаил Осеевский на открытии опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе
Акимов рассказал о пилотных зонах 5G в России
Лента
новостей
В Марокко приговорили к казни обвиняемых в убийстве скандинавских туристок
Ликвидация пожара в студии аниме в японском городе Киото. 18 июля 2019
Совершивший поджог аниме-студии в Киото заявил, что у него "украли новеллу"
Турецкие ВВС нанесли удары по базам РПК в Ираке
Здание Министерства иностранных дел РФ
В МИД назвали условие для срочного оформления дипломатических виз учителям
В Пензенской области три подростка избили девочку
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
Турция обеспокоена из-за исключения из программы по F-35
В Мюнхене пропали две россиянки
Логотип Google
Роскомнадзор будет добиваться полного исполнения Google российских законов
Сотрудник ФСИН России в следственном изоляторе
Пожизненно осужденный раскрыл тайну побега из "Бутырки" спустя годы
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Путин поручил разобраться с иностранцами, не оплачивающими штрафы ГИБДД
Девушка прыгнула с моста в Португалии
В Португалии обнаженная девушка прыгнула с 45-метрового моста
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
10:13Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
10:12Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
10:10Пострадавшие при ЧП в Шереметьево получили легкие травмы
10:10Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей
10:08Из психоневрологической больницы на Урале эвакуировали людей из-за пожара
10:07Лавров обсудил строительство "Северного потока — 2" в ходе визита в ФРГ
10:04МИД: говорить о компенсации для Минска по налоговому маневру некорректно
09:57OneWeb откроет завод в США для производства спутников связи
09:55Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки Utair на Урале
09:55Силовики 23 раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:49 В ДТП на встрече автолюбителей недалеко от Лондона пострадали 14 человек
09:49На заводе "Сибирский гурман" под Новосибирском начались обыски
09:39В Крыму нашли живой пропавшую девочку
Лента новостейМолния