Музей Диккенса покупает портрет через 133 года после его пропажи

В Музее Чарльза Диккенса сообщили, что им удалось собрать 180 тысяч фунтов стерлингов, чтобы выкупить миниатюру художницы Маргарет Джиллис, которая написала писателя, когда ему был 31 год.

В 1844 году картину первый и последний раз можно было увидеть на летней выставке Королевской академии. В 1886 году Маргарет Джиллис сообщила, что портрет пропал. Он оставался потерянным до тех пор, пока его не нашли в ЮАР на блошином рынке в шкатулке среди безделушек. Картина была покрыта плесенью и чудом сохранилась.