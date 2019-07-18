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РИА Новости

Путин поручил разобраться с иностранцами, не оплачивающими штрафы ГИБДД

Вчера, 18:34
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и аспирантами во время посещения Уральского федерального университета
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2020 года решить проблему с безнаказанностью иностранцев и иностранных перевозчиков, которые нарушают правила дорожного движения в России и не оплачивают штрафы, соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.
"Принять меры, направленные ... на обеспечение неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, в том числе в части, касающейся необходимости уплаты административных штрафов до выезда правонарушителей с территории Российской Федерации", - говорится в тексте документа.
Глава ГИБДД РФ Михаил Черников в рамках международного форума "Инновации в дорожном строительстве" в начале июля сообщил РИА Новости, что система взимания штрафов за нарушение ПДД с иностранных граждан заработает в России после объединения баз данных таможни, пограничников и МВД. По его словам, для эффективной работы необходимо интегрировать все базы данных, которые при въезде аккумулируются у таможенных и пограничных органов, в федеральную информационную систему, которая создана в Госавтоинспекции.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 17:49
Путин поручил усилить наказание за нарушение ПДД при перевозке детей
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ГИБДД МВД РФВладимир ПутинОбщество
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