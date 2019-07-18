Путин поручил разобраться с иностранцами, не оплачивающими штрафы ГИБДД

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2020 года решить проблему с безнаказанностью иностранцев и иностранных перевозчиков, которые нарушают правила дорожного движения в России и не оплачивают штрафы, соответствующее поручение размещено на сайте Кремля.

"Принять меры, направленные ... на обеспечение неотвратимости наказания иностранных граждан и иностранных перевозчиков за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, в том числе в части, касающейся необходимости уплаты административных штрафов до выезда правонарушителей с территории Российской Федерации", - говорится в тексте документа.

Глава ГИБДД РФ Михаил Черников в рамках международного форума "Инновации в дорожном строительстве" в начале июля сообщил РИА Новости, что система взимания штрафов за нарушение ПДД с иностранных граждан заработает в России после объединения баз данных таможни, пограничников и МВД. По его словам, для эффективной работы необходимо интегрировать все базы данных, которые при въезде аккумулируются у таможенных и пограничных органов, в федеральную информационную систему, которая создана в Госавтоинспекции.