Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка, пострадала женщина, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня в 17.25 (совпадает с мск – ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Пески в направлении населенного пункта Веселое (окраина Донецка) с применением минометов 120 и 82 миллиметра. В результате обстрела была ранена женщина, 1951 года рождения", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что обстрел велся с применением автоматических гранатометов и стрелкового оружия.