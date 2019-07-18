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РИА Новости

Украинские силовики обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР

Вчера, 18:33
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
Последствия обстрела украинскими силовиками города Горловка
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 18 июл - РИА Новости. Украинские силовики в четверг обстреляли окраины Донецка, пострадала женщина, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Сегодня в 17.25 (совпадает с мск – ред.) вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Пески в направлении населенного пункта Веселое (окраина Донецка) с применением минометов 120 и 82 миллиметра. В результате обстрела была ранена женщина, 1951 года рождения", - сказал представитель ведомства.
Он добавил, что обстрел велся с применением автоматических гранатометов и стрелкового оружия.
"В результате обстрела повреждения получили два учреждения для общественного воспитания детей дошкольного возраста", - заявил представитель ведомства. Он добавил, что повреждено остекление зданий.
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