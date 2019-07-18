Задержанный Ираном танкер шел под британским флагом, сообщили СМИ

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Задержанный Ираном танкер, перевозивший контрабандное топливо, шел под британским флагом, сообщило Задержанный Ираном танкер, перевозивший контрабандное топливо, шел под британским флагом, сообщило агентство YJC со ссылкой на информированный источник.

Ранее КСИР (Корпус стражей исламской революции, часть Вооруженных сил Ирана) не называл названия судна, национальной принадлежности двенадцати членов экипажа и не дал информации, к какой стране относится танкер.

"Судно передвигалось в Ормузском проливе под британским сопровождением и флагом", — сообщил источник агентства.

Он добавил, что Британия и США хотели, чтобы принадлежность судна числилась за ОАЭ, которые отказались признавать его своим, поскольку не хотели нового витка напряженности с Ираном.

Задержание танкера

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил, что нефтяной танкер Riah, который перестал подавать сигналы о местонахождении в ночь на 14 июля, не передавал сигнал бедствия. По информации канала, танкер не принадлежит ОАЭ и не был арендован ими.

Источник телеканала опроверг сообщения, что судно внезапно изменило курс и затерялось в Ормузском проливе возле берегов Ирана.

В свою очередь, агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на неназванного представителя американского Министерства обороны сообщило, что США подозревают Иран в захвате прикрепленного к порту ОАЭ нефтяного танкера, который более двух дней назад отключил свой передатчик в Ормузском проливе. Как сообщил чиновник, танкер MT Riah находится в территориальных водах Ирана близ острова Кешм, где, по его словам, расположена база КСИР.

Обострение ситуации в регионе

Ситуация в Персидском заливе и сопредельных районах заметно обострилась в последние несколько месяцев.

В соседнем Оманском заливе в середине июня произошли нападения на танкеры Front Altair и Kokuka Courageous. По некоторым данным, на их борту подорвались магнитные мины, из-за чего начался пожар. Официального подтверждения этому нет. Иран заявил о непричастности к происшествиям.

Вслед за этим произошел еще один инцидент — иранские военные сообщили о сбитом американском беспилотнике после того, как он нарушил воздушное пространство Ирана. В то же время Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что беспилотник сбили над Ормузским проливом в международном воздушном пространстве.