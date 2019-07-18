Лавров назвал условие проведения нового саммита в "нормандском формате"

"У нас, по-моему, общая позиция, они должны быть тщательно подготовлены, если ведем речь о встречи в верхах. Конечно же, чтобы не девальвировать этот уровень, необходимо перед каждой новой встречей обеспечивать выполнение решений, принимавшихся на предыдущих саммитах. Последний по времени саммит "нормандского формата" состоялся в Берлине в октябре 2016 года. Там были приняты конкретные решения", - сказал российский министр на пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом.

"Во-первых, о разведении сил и средств в трех пунктах на линии соприкосновения, включая Станицу Луганскую. Во-вторых, о решении вопроса об особом статусе Донбасса через "формулу Штайнмайера". Франк-Вальтер тогда был министром иностранных дел Федеративной Республики (Германии - ред.). Эта формула предусматривает введение закона об особом статусе в силу на временной основе в первый день выборов на этих территориях в Донбассе и его вступление в силу уже на постоянной основе в день, когда наблюдатели ОБСЕ выпустят свой окончательный доклад, подтверждающий, что выборы были свободными и справедливыми", - отметил Лавров.