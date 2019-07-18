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РИА Новости

Лавров назвал условие проведения нового саммита в "нормандском формате"

Вчера, 18:29
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-подхода по итогам участия в неформальной встрече глав МИД стран-участниц ОБСЕ
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Планировать новый саммит в "нормандском формате" можно будет только после выполнения всех решений саммита 2016 года, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас, по-моему, общая позиция, они должны быть тщательно подготовлены, если ведем речь о встречи в верхах. Конечно же, чтобы не девальвировать этот уровень, необходимо перед каждой новой встречей обеспечивать выполнение решений, принимавшихся на предыдущих саммитах. Последний по времени саммит "нормандского формата" состоялся в Берлине в октябре 2016 года. Там были приняты конкретные решения", - сказал российский министр на пресс-конференции с германским коллегой Хайко Маасом.
"Во-первых, о разведении сил и средств в трех пунктах на линии соприкосновения, включая Станицу Луганскую. Во-вторых, о решении вопроса об особом статусе Донбасса через "формулу Штайнмайера". Франк-Вальтер тогда был министром иностранных дел Федеративной Республики (Германии - ред.). Эта формула предусматривает введение закона об особом статусе в силу на временной основе в первый день выборов на этих территориях в Донбассе и его вступление в силу уже на постоянной основе в день, когда наблюдатели ОБСЕ выпустят свой окончательный доклад, подтверждающий, что выборы были свободными и справедливыми", - отметил Лавров.
Глава МИД РФ напомнил, что это была четкая договоренность на уровне первых лиц.
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Ситуация в ДНР и ЛНР"Нормандская четверка"Хайко МаасСергей ЛавровМИД РФМИД ГерманииГерманияРоссияВ мире
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