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РИА Новости

В Саратове сбитая автомобилем женщина влетела в лобовое стекло троллейбуса

Вчера, 18:25
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САРАТОВ, 18 июл — РИА Новости. В центре Саратова легковой автомобиль насмерть сбил женщину. Сила удара была такой, что она влетела в салон встречного троллейбуса через лобовое стекло. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
ДТП произошло на пешеходном переходе на пересечении улиц Московская и Комсомольская. На появившейся в YouTube записи с камер наблюдения видно, как женщина идет по переходу и ее сбивает "Лада Приора", мчащаяся на большой скорости. От удара женщину отбросило вперед, на лобовое стекло троллейбуса, в него же врезался и автомобиль.
От удара женщина скончалась на месте. Водитель "Приоры" получил травмы средней степени тяжести, его госпитализировали. Помощь медиков потребовалась и водителю троллейбуса.
ГИБДД проводит проверку и уточняет обстоятельства происшествия.
Инспектор ГИБДД
28 июня, 11:36
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