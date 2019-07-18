В Саратове сбитая автомобилем женщина влетела в лобовое стекло троллейбуса

САРАТОВ, 18 июл — РИА Новости. В центре Саратова легковой автомобиль насмерть сбил женщину. Сила удара была такой, что она влетела в салон встречного троллейбуса через лобовое стекло. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе городского отдела ГИБДД.
ДТП произошло на пешеходном переходе на пересечении улиц Московская и Комсомольская. На появившейся в YouTube записи с камер наблюдения видно, как женщина идет по переходу и ее сбивает "Лада Приора", мчащаяся на большой скорости. От удара женщину отбросило вперед, на лобовое стекло троллейбуса, в него же врезался и автомобиль.
От удара женщина скончалась на месте. Водитель "Приоры" получил травмы средней степени тяжести, его госпитализировали. Помощь медиков потребовалась и водителю троллейбуса.
ГИБДД проводит проверку и уточняет обстоятельства происшествия.