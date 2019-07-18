Экс-гендиректор "Рустави 2" заявил, что ему должны пять миллионов долларов

ТБИЛИСИ, 18 июл – РИА Новости. Ника Гварамия, который был уволен с должности генерального директора грузинской телекомпании "Рустави 2", утверждает, что ему после увольнения полагаются 5 миллионов долларов.

Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Ранее в четверг ЕСПЧ признал необоснованными все жалобы "Рустави 2" на возвращение телекомпании Халваши. Позже гражданский реестр зарегистрировал Халваши как владельца 60% акций телекомпании, 40% оформлены на его компанию "Панорама", также назначен новый директор телекомпании - адвокат Халваши Паата Салия.

"Я буду бороться за контракт и выиграю это дело, но это будет через несколько месяцев, может через год. Я когда-нибудь получу эти 5 миллионов долларов и вложу в новую телекомпанию", - заявил Гварамия в эфире "Рустави 2".

Гварамия утверждает, что контракт между ним и телекомпанией "Рустави 2" подразумевает выплату ему 5 миллионов долларов в случае увольнения. Гварамия также уверен, что Халваши будет владельцем телекомпании лишь до тех пор, пока в стране не сменится власть.