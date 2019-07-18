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РИА Новости

Экс-гендиректор "Рустави 2" заявил, что ему должны пять миллионов долларов

Вчера, 18:15
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© Sputnik / Alexander Imedashvili Генеральный директор грузинского телеканала "Рустави-2" Николоз Гварамия
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
© Sputnik / Alexander Imedashvili
ТБИЛИСИ, 18 июл – РИА Новости. Ника Гварамия, который был уволен с должности генерального директора грузинской телекомпании "Рустави 2", утверждает, что ему после увольнения полагаются 5 миллионов долларов.
Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Ранее в четверг ЕСПЧ признал необоснованными все жалобы "Рустави 2" на возвращение телекомпании Халваши. Позже гражданский реестр зарегистрировал Халваши как владельца 60% акций телекомпании, 40% оформлены на его компанию "Панорама", также назначен новый директор телекомпании - адвокат Халваши Паата Салия.
Акция у здания телекомпании Рустави 2 в Тбилиси
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В Тбилиси проходит акция против смены владельцев "Рустави 2"
"Я буду бороться за контракт и выиграю это дело, но это будет через несколько месяцев, может через год. Я когда-нибудь получу эти 5 миллионов долларов и вложу в новую телекомпанию", - заявил Гварамия в эфире "Рустави 2".
Гварамия утверждает, что контракт между ним и телекомпанией "Рустави 2" подразумевает выплату ему 5 миллионов долларов в случае увольнения. Гварамия также уверен, что Халваши будет владельцем телекомпании лишь до тех пор, пока в стране не сменится власть.
Гварамия ранее в прямом эфире "Рустави 2" прокомментировал заявление российской Госдумы о рекомендации запретить ввоз в страну грузинских продуктов. Он сообщил, что ему наплевать, будут ли грузинское вино и минеральные воды экспортироваться в Россию, или нет.
Трансляция эфира украинского 24 канала в интернете
12 июля, 20:20
Дешевый PR. "24 канал" и "Рустави 2" выругались и решили поговоритьЕсли больше никто не хочет их слушать, пусть поговорят друг с другом. Украинский "24 канал" и оскандалившийся "Рустави 2" объявили о проведении телемоста.
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Рустави 2ГрузияВ мире
Популярные комментарии
Никак не могу выбрать, какое ШАПИТО веселее, укро или грузи ?))
18 июля, 18:47
LLLav Li
1260000
Юр лицо что ему должно через год уже обанкротят.
18 июля, 18:28
Павел Иванов
470000
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