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РИА Новости

МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям

Вчера, 18:13
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российский МИД вызвал советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона, сообщили в министерстве.
Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.
В российском ведомстве отметили, что Москва готова максимально оперативно оформлять визы всем работникам дипломатических представительств США при условии, что Вашингтон будет поступать так же.
В МИД подчеркнули, что американские власти должны прекратить практику отказов в визах и именно от Вашингтона зависит, когда будет разблокирован визовый процесс.
Ранее в ведомстве пояснили, что школа работает как коммерческое предприятие и не находится на территории американского посольства, но США просят аккредитовать учителей как административно-технических сотрудников дипмиссии - хотя сами аналогичной категории персонала российских миссий визы не выдают.
Англо-американская школа в Москве
17 июля, 18:48
Довыкаблучивались. США раздувают скандал из-за отказа виз учителям Американцы раздувают скандал – недружественная Россия отказывает в визе 30 учителям. Правда, на бумаге "учителя" проходят как работники американского посольства. Правда, Москва не то чтобы отказывает – а просит навести порядок. Правда… а зачем правда?

Дипломатические визы для учителей

Статья о том, что Россия якобы отказывает сотрудникам англо-американской школы в визах, вышла в New York Times. После этого посол США в Москве Джон Хантсман подтвердил эту информацию. Он сообщил, что Россия отказала в выдаче виз 30 учителям.
После этого пресс-атташе посольства США Андреа Калан заявила РИА Новости, что американская сторона запрашивала для учителей дипломатические визы, поскольку этого требовали сами российские власти. Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла эту информацию.
"Конечно же, нет. Американская сторона запрашивала визы для учителей как для сотрудников посольства США в Москве", - написала Захарова в Facebook.
Она указала, что "российская сторона объясняла, что это нарушение: либо учителя являются сотрудниками посольства, и тогда школа должна действовать на территории диппредставительства, либо учителя не обладают дипломатическим статусом, и тогда школу нужно зарегистрировать в соответствии с российским законодательством".
В МИД добавили, что государственные органы США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Чрезвычайный и полномочный посол России в США Анатолий Антонов
Вчера, 00:02
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну

"Давление и выламывание рук"

Посол России в США Анатолий Антонов назвал публикацию New York Times ложью, так как ни одного отказа в визах не было.
По его словам, такие статьи — это давление и выламывание рук.
"Вряд ли политика нажима на российскую сторону даст какие-то результаты", — отметил посол.
Он заявил, что неопределенность с прибытием административно-технического состава школы создает трудности в работе и для российских, и для американских дипломатов.
"Надо отходить от этих популистских лозунгов, от стремления уколоть друг друга, надо заниматься конкретными делами, решать вопросы по выправлению российско-американских отношений", — заключил посол.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
17 июля, 13:12
В Американской торговой палате рассказали, что писали Лаврову об учителях
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МИД РФРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
хм... численность дипломатов вроде оговорена каким-то документом, ну пустите этих специалистов и вышлите других в том же количестве чтобы количество общее не изменялось и всего делов.
18 июля, 19:47
ЕКЕвгений К
1021001
Опера "А нас за шо?" в исполнении америкосов - отдельная песня!
18 июля, 19:33
Сергей Серый
1030000
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