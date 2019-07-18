МИД выразил протест советнику посольства США из-за виз учителям

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Российский МИД вызвал советника-посланника американского посольства Тима Ричардсона, сообщили в министерстве.

Дипломаты выразили ему протест в связи с заявлениями посла США Джона Хантсмана об "отказе" в визах сотрудникам англо-американской школы.

В российском ведомстве отметили, что Москва готова максимально оперативно оформлять визы всем работникам дипломатических представительств США при условии, что Вашингтон будет поступать так же.

В МИД подчеркнули, что американские власти должны прекратить практику отказов в визах и именно от Вашингтона зависит, когда будет разблокирован визовый процесс.

Ранее в ведомстве пояснили, что школа работает как коммерческое предприятие и не находится на территории американского посольства, но США просят аккредитовать учителей как административно-технических сотрудников дипмиссии - хотя сами аналогичной категории персонала российских миссий визы не выдают.

Дипломатические визы для учителей

Статья о том, что Россия якобы отказывает сотрудникам англо-американской школы в визах, вышла в New York Times. После этого посол США в Москве Джон Хантсман подтвердил эту информацию. Он сообщил, что Россия отказала в выдаче виз 30 учителям.

После этого пресс-атташе посольства США Андреа Калан заявила РИА Новости, что американская сторона запрашивала для учителей дипломатические визы, поскольку этого требовали сами российские власти. Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла эту информацию.

"Конечно же, нет. Американская сторона запрашивала визы для учителей как для сотрудников посольства США в Москве", - написала Захарова в Facebook

Она указала, что "российская сторона объясняла, что это нарушение: либо учителя являются сотрудниками посольства, и тогда школа должна действовать на территории диппредставительства, либо учителя не обладают дипломатическим статусом, и тогда школу нужно зарегистрировать в соответствии с российским законодательством".

В МИД добавили, что государственные органы США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.

"Давление и выламывание рук"

Посол России в США Анатолий Антонов назвал публикацию New York Times ложью, так как ни одного отказа в визах не было.

По его словам, такие статьи — это давление и выламывание рук.

"Вряд ли политика нажима на российскую сторону даст какие-то результаты", — отметил посол.

Он заявил, что неопределенность с прибытием административно-технического состава школы создает трудности в работе и для российских, и для американских дипломатов.