Путин поручил создать единую базу граждан с ограничениями для вождения

Автомобили на Крымском валу в Москве

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 декабря завершить создание единой базы сведений о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или ограничения для вождения.

Перечень поручений главы государства, данных по итогам заседания Государственного совета, которое состоялось 26 июня, опубликован в четверг на сайте Кремля.

"Правительству Российской Федерации... завершить создание единой информационной базы, содержащей сведения о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или медицинские ограничения к управлению транспортными средствами, обеспечив возможность обмена этими сведениями с органами внутренних дел Российской Федерации", - говорится в документе.