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РИА Новости

Путин поручил создать единую базу граждан с ограничениями для вождения

Вчера, 18:12
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© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на Крымском валу в Москве
Автомобили на Крымском валу в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров до 1 декабря завершить создание единой базы сведений о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или ограничения для вождения.
Перечень поручений главы государства, данных по итогам заседания Государственного совета, которое состоялось 26 июня, опубликован в четверг на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации... завершить создание единой информационной базы, содержащей сведения о гражданах, имеющих медицинские противопоказания или медицинские ограничения к управлению транспортными средствами, обеспечив возможность обмена этими сведениями с органами внутренних дел Российской Федерации", - говорится в документе.
Срок реализации этого поручения - 1 декабря 2019 года.
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