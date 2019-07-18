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РИА Новости

Роскомнадзор будет добиваться полного исполнения Google российских законов

Вчера, 18:12
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© AP Photo / Ng Han GuanЛоготип Google
Логотип Google
© AP Photo / Ng Han Guan
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Американская интернет-компания Google избирательно фильтрует поисковую выдачу от запрещенной в РФ информации, Роскомнадзор будет добиваться 100%-ного исполнения компанией российского законодательства, заявил РИА Новости пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский.
Ранее в четверг Роскомнадзор сообщил, что назначил Google штраф в размере 700 тысяч рублей, поскольку компания выборочно фильтрует поисковую выдачу - более трети ссылок из единого реестра запрещенной информации сохраняются в поиске.
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Роскомнадзор 11 декабря 2018 года уже оштрафовал Google на 500 тысяч рублей за неисполнение закона, обязывающего фильтровать поисковую выдачу от запрещенного контента. В середине января ведомство повторно направило Google требование подключиться к системе фильтрации.
"Предыдущий штраф действие возымел, и компания приступила к фильтрации запрещенного контента. Но по прошествии некоторого времени мы видим, что компанией закон соблюдается избирательно. Мы будем добиваться 100%-ого соблюдения законодательства компанией Google", - сказал Ампелонский.
В Google воздержались от комментариев.
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GoogleРоскомнадзорРоссия
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