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РИА Новости

Житель Франции обнаружил на сигаретах фотографию своей ампутированной ноги

Вчера, 18:07
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Проживающий во французском городе Мец 60-летний албанец заявил, что обнаружил на пачке сигарет фотографию своей ампутированной ноги, при этом он не давал согласия на ее размещение, сообщает региональное отделение радиостанции France Bleu со ссылкой на адвоката потерпевшего.
История началась в 2018 году, когда сын пожилого мужчины в Люксембурге купил упаковку табака. Покупатель обнаружил на упаковке фотографию ампутированной ноги с надписью "Курение приводит к закупорке ваших артерий". Он понял, что на фото изображена нога его отца, там были видны следы ожогов и узнаваемые шрамы.
Затем он показал фото своей семье, а его отец подтвердил, что на фотографии его нога. При этом мужчина не давал своего согласия на публикацию снимка.
"Это все же невероятно, что человек оказывается на пачке сигарет Европейского Союза без его согласия", - заявил адвокат потерпевшего Антуан Фиттант. Он добавил, что его эта история шокировала, поскольку " ампутация не имеет абсолютно ничего общего с проблемой, связанной с табаком". Напротив, нога у мужчины была ампутирована в результате нападения в Албании в 1997 году.
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За два месяца до обнаружения фото мужчина отправился в военный госпиталь города Мец, чтобы выяснить, можно ли сделать протез ноги. Там на месте было сделано несколько фотографий, однако далее он не получал информации по этому поводу.
"Мой клиент чувствует себя обманутым, его достоинство ущемлено, видеть свою инвалидность на пачках сигарет, в табачных магазинах, надо признать, не очень приятно", - добавил адвокат.
Кроме того адвокат написал в больницу, чтобы узнать, как эти фотографии попали туда, а также в Европейскую комиссию. Именно ЕК отвечает за размещение подобных изображений на всех пачках сигарет, которые продаются на территории ЕС. Обычно они берутся из фотобанка и предварительно проверяются и публикуются с согласия человека, чего в данном случае не произошло, уверяет Фиттант.
Адвокат заявил радиостанции RTL, что его клиент никогда в жизни не курил.
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