Лавров заявил, что Москва хочет быть другом грузинскому народу

БОНН (Германия), 18 июл – РИА Новости. Москва хочет быть другом грузинского народа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по грузинскому телеканалу "Рустави-2".
Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в ЕСПЧ. ЕСПЧ признал необоснованными все жалобы "Рустави 2".
"Я об этом не слышал. В любом случае, это дело Грузии. Любые ситуации, касающиеся внутренних дел Грузии должны решаться на основе этого права... Москва хочет быть другом грузинского народа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ.