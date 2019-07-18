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РИА Новости

Лавров заявил, что Москва хочет быть другом грузинскому народу

Вчера, 17:57
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и торговли Ирландии Саймоном Ковни. 2 июля 2019
© РИА Новости / Владимир Песня
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БОНН (Германия), 18 июл – РИА Новости. Москва хочет быть другом грузинского народа, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по грузинскому телеканалу "Рустави-2".
Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама". Известно, что Халваши поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" пожаловался в ЕСПЧ. ЕСПЧ признал необоснованными все жалобы "Рустави 2".
"Я об этом не слышал. В любом случае, это дело Грузии. Любые ситуации, касающиеся внутренних дел Грузии должны решаться на основе этого права... Москва хочет быть другом грузинского народа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ.
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