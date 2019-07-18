Лавров заявил, что Москва хочет быть другом грузинскому народу

"Я об этом не слышал. В любом случае, это дело Грузии. Любые ситуации, касающиеся внутренних дел Грузии должны решаться на основе этого права... Москва хочет быть другом грузинского народа", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД ФРГ.