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РИА Новости

Роспотребнадзор назвал преимущества и недостатки пальмового масла

Вчера, 17:56
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© AP Photo / Tatan SyuflanaРазгрузка сырья на предприятии по производству пальмового масла
Разгрузка сырья на предприятии по производству пальмового масла
© AP Photo / Tatan Syuflana
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пальмовое масло является источником витаминов А и Е, позволяет снизить долю трансжиров при производстве кондитерских изделий, но может привести к ожирению при избыточном употреблении, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Законопроект о лишении пальмового масла льгот по НДС и возврате к ставке в 20% планируется внести в Госдуму в четверг, сообщил ранее председатель нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, решение было принято после обсуждений обращений граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла, так как это снижает качество продуктов питания, а иногда наносит вред здоровью. Все фракции поддерживают поправку, Госдума рассмотрит ее на следующей неделе, отметил Володин.
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Вариантов нет. Врач-диетолог рассказал, что делает пальмовое масло "плохим"В Госдуме хотят отменить налоговые льготы на пальмовое масло. В эфире радио Sputnik директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург рассказал о влиянии этого масла на организм человека.
Как напоминают в Роспотребнадзоре, пальмовое масло получают из мясистой части плода масличной пальмы, оно имеет красно-оранжевый цвет и полутвёрдую консистенцию.
"Пальмовое масло богато каротиноидами, является важным источником витамина A и одним из редких источников токотриенолов – изомеров витамина Е с высокой антиоксидантной активностью", - отметили в ведомстве.
Коэффициент усвоения пальмового масла составляет 95,8%, что сравнимо с коэффициентами кукурузного (98,3%) и подсолнечного масел (95,5%), молочного жира (90,7%).
Преимуществами использования пальмового масла в питании являются низкое содержание холестерина, наличие витамина E. Высокий уровень олеиновой кислоты в пальмовом масле оказывает воздействие на сывороточный холестерин. При помощи пальмового масла можно снизить долю трансжиров при производстве кондитерских изделий, твердая консистенция масла позволяет заменить им маргарины и кондитерские жиры, рассказали в Роспотребнадзоре.
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Среди недостатков продукта в ведомстве назвали низкий уровень содержания полиненасыщенных жирных кислот семейств Омега-3 и Омега-6, а также высокое содержание насыщенных жиров, что может привести к ожирению и развитию связанных с ним заболеваний.
В Роспотребнадзоре также опровергли данные о связи температуры плавления пальмового масла с его накоплением в организме, добавив, что пальмовое масло используется при производстве детского питания, так как его смесь с другими жирами позволяет достичь соотношения жирных кислот, характерных для женского молока.
"По данным ученых, негативное воздействие на здоровье, связь использования пальмового масла в питании с частотой развития сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни и онкологических заболеваний не доказаны", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.
Таким образом, подытожили в ведомстве, пальмовое масло представляет для здоровья человека такую же угрозу, как и другие типы жиров с высоким содержанием насыщенных жирных кислот.
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Здоровье - ОбществоРоспотребнадзорВячеслав Володин
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