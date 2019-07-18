Роспотребнадзор назвал преимущества и недостатки пальмового масла

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Пальмовое масло является источником витаминов А и Е, позволяет снизить долю трансжиров при производстве кондитерских изделий, но может привести к ожирению при избыточном употреблении, рассказали РИА Новости в Роспотребнадзоре.

Законопроект о лишении пальмового масла льгот по НДС и возврате к ставке в 20% планируется внести в Госдуму в четверг, сообщил ранее председатель нижней палаты Вячеслав Володин. По его словам, решение было принято после обсуждений обращений граждан о недопустимости повсеместного использования в пищевых продуктах пальмового масла, так как это снижает качество продуктов питания, а иногда наносит вред здоровью. Все фракции поддерживают поправку, Госдума рассмотрит ее на следующей неделе, отметил Володин.

Как напоминают в Роспотребнадзоре, пальмовое масло получают из мясистой части плода масличной пальмы, оно имеет красно-оранжевый цвет и полутвёрдую консистенцию.

"Пальмовое масло богато каротиноидами, является важным источником витамина A и одним из редких источников токотриенолов – изомеров витамина Е с высокой антиоксидантной активностью", - отметили в ведомстве.

Коэффициент усвоения пальмового масла составляет 95,8%, что сравнимо с коэффициентами кукурузного (98,3%) и подсолнечного масел (95,5%), молочного жира (90,7%).

Преимуществами использования пальмового масла в питании являются низкое содержание холестерина, наличие витамина E. Высокий уровень олеиновой кислоты в пальмовом масле оказывает воздействие на сывороточный холестерин. При помощи пальмового масла можно снизить долю трансжиров при производстве кондитерских изделий, твердая консистенция масла позволяет заменить им маргарины и кондитерские жиры, рассказали в Роспотребнадзоре.

Среди недостатков продукта в ведомстве назвали низкий уровень содержания полиненасыщенных жирных кислот семейств Омега-3 и Омега-6, а также высокое содержание насыщенных жиров, что может привести к ожирению и развитию связанных с ним заболеваний.

В Роспотребнадзоре также опровергли данные о связи температуры плавления пальмового масла с его накоплением в организме, добавив, что пальмовое масло используется при производстве детского питания, так как его смесь с другими жирами позволяет достичь соотношения жирных кислот, характерных для женского молока.

"По данным ученых, негативное воздействие на здоровье, связь использования пальмового масла в питании с частотой развития сердечно-сосудистых заболеваний, ишемической болезни и онкологических заболеваний не доказаны", - подчеркнули в Роспотребнадзоре.