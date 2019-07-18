Путин поручил усилить наказание за нарушение ПДД при перевозке детей

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2020 года усилить административную ответственность за нарушение ПДД при перевозке групп детей, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ принять меры, направленные на усиление административной ответственности за нарушение правил дорожного движения при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, в том числе по организованным перевозкам групп детей", - говорится в тексте поручений.