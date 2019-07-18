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РИА Новости

Путин поручил усилить наказание за нарушение ПДД при перевозке детей

Вчера, 17:49
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил кабмину до 1 февраля 2020 года усилить административную ответственность за нарушение ПДД при перевозке групп детей, сообщается на сайте Кремля.
Путин дал ряд поручений по итогам заседания Госсовета, состоявшегося 26 июня 2019 года.
"Правительству РФ принять меры, направленные на усиление административной ответственности за нарушение правил дорожного движения при оказании услуг по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, в том числе по организованным перевозкам групп детей", - говорится в тексте поручений.
Сотрудник ДПС
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