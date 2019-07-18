Турция обеспокоена из-за исключения из программы по F-35

АНКАРА, 18 июл - РИА Новости, Алёна Палажченко. Советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын выразил по телефону советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону обеспокоенность Анкары в связи с приостановкой ее участия в программе производства новейших истребителей F-35, говорится в заявлении пресс-службы турецкого лидера.

США накануне заявили о решении исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.

"В ходе разговора до американской стороны была доведена наша реакция на решение, несовместимое с предыдущими заявлениями президентов двух стран. Также было подчеркнуто, что отношения между Турцией и США не смогут положительно развиваться, если будут основываться на навязывании односторонних решений", - говорится в заявлении.