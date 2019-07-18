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РИА Новости

Турция обеспокоена из-за исключения из программы по F-35

Вчера, 17:46
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© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen StidhamИстребитель ВВС США F-35A Lightning II
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II
© U.S. Air Force / Staff Sgt. Jensen Stidham
Истребитель ВВС США F-35A Lightning II. Архивное фото
АНКАРА, 18 июл - РИА Новости, Алёна Палажченко. Советник и пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын выразил по телефону советнику президента США по нацбезопасности Джону Болтону обеспокоенность Анкары в связи с приостановкой ее участия в программе производства новейших истребителей F-35, говорится в заявлении пресс-службы турецкого лидера.
США накануне заявили о решении исключить Турцию из программы по производству новейших истребителей F-35 после начала поставок в страну российских систем ПВО С-400. Участие Анкары в программе будет окончательно свернуто до конца марта 2020 года.
"В ходе разговора до американской стороны была доведена наша реакция на решение, несовместимое с предыдущими заявлениями президентов двух стран. Также было подчеркнуто, что отношения между Турцией и США не смогут положительно развиваться, если будут основываться на навязывании односторонних решений", - говорится в заявлении.
Калын и Болтон также обсудили выполнение дорожной карты по сирийскому Манбиджу и двусторонние отношения, в частности, меры по увеличению торгового оборота между Турцией и США до 75 миллиардов долларов. Были также обговорены возможные даты визита президента США Дональда Трампа в Турцию, говорится в заявлении.
Истребитель F-35 Lightning II
Вчера, 14:38
Турция станет сильнее после исключения из программы F-35, заявили в Анкаре
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F-35ТурцияСШАВ мире
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