В ГД внесли проект о повышении размера страховки по вкладам в ряде случаев

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в качестве законодательной инициативы проект закона о повышении в отдельных случаях до 10 миллионов рублей страхового возмещения по вкладам, следует из электронной базы данных ГД.
Проект внесен главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, его первым зампредом Игорем Дивинским и депутатами от "Справедливой России" Валерием Гартунгом и Олегом Николаевым. В настоящее время предельная сумма страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей.
"В то же время на счетах физических лиц в отдельных случаях (например, получение наследства, продажа различной недвижимости, получение грантов в форме субсидий) формируются на определенное время остатки в размерах, значительно превышающих установленный максимальный размер страхового возмещения", - говорится в пояснительной записке к проекту.
"Принимая во внимание социальную значимость таких событий, с учетом международной практики законопроектом предлагается предусмотреть возможность получения выплат по таким вкладам в повышенном размере (по аналогии со счетами эскроу, максимальная сумма выплат составит не более 10 миллионов рублей)", - предлагают депутаты.
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