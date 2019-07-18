В ГД внесли проект о повышении размера страховки по вкладам в ряде случаев

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесли в качестве законодательной инициативы проект закона о повышении в отдельных случаях до 10 миллионов рублей страхового возмещения по вкладам, следует из электронной базы данных ГД.

Проект внесен главой комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, его первым зампредом Игорем Дивинским и депутатами от "Справедливой России" Валерием Гартунгом и Олегом Николаевым. В настоящее время предельная сумма страхового возмещения по вкладам составляет 1,4 миллиона рублей.

"В то же время на счетах физических лиц в отдельных случаях (например, получение наследства, продажа различной недвижимости, получение грантов в форме субсидий) формируются на определенное время остатки в размерах, значительно превышающих установленный максимальный размер страхового возмещения", - говорится в пояснительной записке к проекту.