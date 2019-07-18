На западе Германии задержали шестерых предполагаемых исламистов

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Шесть предполагаемых исламистов, подозреваемых в планировании теракта на территории Германии, задержаны в четверг в ходе полицейской операции в Кельне и Дюрене на западе страны, передает телерадиокомпания Шесть предполагаемых исламистов, подозреваемых в планировании теракта на территории Германии, задержаны в четверг в ходе полицейской операции в Кельне и Дюрене на западе страны, передает телерадиокомпания WDR со ссылкой на полицию.

Ранее полиция сообщила о проведении операции против предполагаемых исламистов в четверг в Кельне и Дюрене в связи с данными об их возможной террористической деятельности.

Как уточнила полиция, главными подозреваемыми являются немец ливанского происхождения и другой гражданин Германии, принявший ислам. Предполагается, что они поддерживают тесные контакты с другими экстремистами в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Гессен, а также в Берлине.