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РИА Новости

На западе Германии задержали шестерых предполагаемых исламистов

Вчера, 17:37
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© AP Photo / dpa / Oliver BergПолицейский автомобиль в Кельне
Полицейский автомобиль в Кельне
© AP Photo / dpa / Oliver Berg
Полицейский автомобиль в Кельне. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Шесть предполагаемых исламистов, подозреваемых в планировании теракта на территории Германии, задержаны в четверг в ходе полицейской операции в Кельне и Дюрене на западе страны, передает телерадиокомпания WDR со ссылкой на полицию.
Ранее полиция сообщила о проведении операции против предполагаемых исламистов в четверг в Кельне и Дюрене в связи с данными об их возможной террористической деятельности.
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30 октября 2018, 10:46
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Как уточнила полиция, главными подозреваемыми являются немец ливанского происхождения и другой гражданин Германии, принявший ислам. Предполагается, что они поддерживают тесные контакты с другими экстремистами в федеральных землях Северный Рейн-Вестфалия и Гессен, а также в Берлине.
Сообщается, что правоохранительные органы провели обыск шести помещений, в ходе которого были изъяты 20 мобильных телефонов, жесткие диски и три ноутбука. Эксперты по взрывчатым веществам в настоящее время осматривают строительную площадку в центре Кельна, где работали два главных подозреваемых.
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