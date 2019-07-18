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РИА Новости

Премьер Нидерландов призвал США и Европу согласовать санкции против России

Вчера, 17:34
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе. 20 октября 2017
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте на пресс-конференции после заседания Совета Европы в Брюсселе. 20 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что США и Европа могли бы достичь большего эффекта санкций в отношении России, если бы согласовали свои подходы к этому.
"Думаю, мы могли бы сделать больше в плане согласования санкционных систем между США и Европой. Возможно, это могло бы дать больший эффект", - сказал он, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне и говоря об антироссийской санкционной политике.
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Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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Санкции в отношении РоссииМарк РюттеЕвропаНидерландыРоссияСШАВ мире
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