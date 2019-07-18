Премьер Нидерландов призвал США и Европу согласовать санкции против России

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте считает, что США и Европа могли бы достичь большего эффекта санкций в отношении России, если бы согласовали свои подходы к этому.

"Думаю, мы могли бы сделать больше в плане согласования санкционных систем между США и Европой. Возможно, это могло бы дать больший эффект", - сказал он, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне и говоря об антироссийской санкционной политике.

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове. Запад, обвинив РФ во вмешательстве, ввел против нее санкции. Кроме того, в ЕС были заморожены определенные направления сотрудничества с РФ.

Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.

В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены санкций против РФ.