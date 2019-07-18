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РИА Новости
Религия и мировоззрение

РПЦ: позиция униатов по украинскому вопросу противоречит позиции Ватикана

Вчера, 17:28
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
© РИА Новости / Александр Натрускин
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МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Позиция Ватикана по вопросу Украины направлена на достижение мира, однако Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), подчиняющаяся папе Римскому, усугубляет конфликт в стране, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.
В XVI веке частью епископов Киевской православной митрополии была признана верховная юрисдикция римского папы. Сейчас униатства придерживаются около 4,5 миллиона человек, преимущественно на Западной Украине и в Белоруссии. Лидеры УГКЦ неоднократно выступали с нападками в адрес верующих канонической Украинской православной церкви.
"Греко-католики неоднократно, даже в лице своего руководства, выступали, в том числе, и с публичной критикой папы Римского Франциска в связи с его позицией по тому или иному вопросу – в том числе украинскому", - заявил Балашов.
Позиция Ватикана, по его словам, "является сбалансированной, сдержанной и не представляет каких-либо проблем для Русской православной церкви". Она, подчеркнул священник, заключается "в призыве к миротворческой деятельности Церкви в условиях гражданского конфликта".
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"Мы знаем, что позиция Украинской греко-католической церкви является иной: она ассоциирует себя с одной из сторон этого конфликта и, таким образом, вместо миротворческого служения усугубляет разделение украинского общества", - заключил представитель РПЦ.
В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.
Константинопольский патриарх Варфоломей 6 января передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви". Как следует из документа, ее юрисдикция ограничивается территорией Украины, она не может ставить епископов или основывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие ограничения, которые делают новую структуру зависимой от Константинополя. В Русской православной церкви такую "автокефалию" назвали "пустышкой", а день подписания томоса — трагическим в истории вселенского православия.
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Религия и мировоззрениерелигия
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