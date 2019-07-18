РПЦ: позиция униатов по украинскому вопросу противоречит позиции Ватикана

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Позиция Ватикана по вопросу Украины направлена на достижение мира, однако Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ), подчиняющаяся папе Римскому, усугубляет конфликт в стране, заявил на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня" замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

В XVI веке частью епископов Киевской православной митрополии была признана верховная юрисдикция римского папы. Сейчас униатства придерживаются около 4,5 миллиона человек, преимущественно на Западной Украине и в Белоруссии. Лидеры УГКЦ неоднократно выступали с нападками в адрес верующих канонической Украинской православной церкви.

"Греко-католики неоднократно, даже в лице своего руководства, выступали, в том числе, и с публичной критикой папы Римского Франциска в связи с его позицией по тому или иному вопросу – в том числе украинскому", - заявил Балашов.

Позиция Ватикана, по его словам, "является сбалансированной, сдержанной и не представляет каких-либо проблем для Русской православной церкви". Она, подчеркнул священник, заключается "в призыве к миротворческой деятельности Церкви в условиях гражданского конфликта".

"Мы знаем, что позиция Украинской греко-католической церкви является иной: она ассоциирует себя с одной из сторон этого конфликта и, таким образом, вместо миротворческого служения усугубляет разделение украинского общества", - заключил представитель РПЦ.

В Киеве в декабре 2018 года была образована "новая церковь" Украины, это произошло в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой "автокефальной церкви" стал "митрополит" Епифаний Думенко. Каноническая Украинская православная церковь, которую возглавляет митрополит Онуфрий, отказалась участвовать в этом мероприятии. В РПЦ назвали каноническое значение "собрания" в Киеве ничтожным, а возможность признания Епифания другими поместными церквями едва ли выполнимой задачей.