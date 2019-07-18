У задержанной с лекарством от судорог матери не было назначения от врача

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Лечащий врач не принимал участия в назначении не зарегистрированного в РФ лекарства "Фризиум" тяжелобольному мальчику, мать которого задержали в Москве при получении посылки из-за границы, в день консультации комиссия и консилиум не проводились, заявили в министерстве здравоохранения РФ.

Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог "Фризиум", незарегистрированного в России. Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, пригрозили возбуждением уголовного дела, а также что ее не отпускали домой семь часов. Московской главк МВД опроверг информацию о том, что сотрудники полиции задержали женщину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией. По его данным, инцидент частично разрешен, но уголовное дело пока остается открытым.