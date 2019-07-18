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РИА Новости

У задержанной с лекарством от судорог матери не было назначения от врача

Вчера, 17:24
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Лечащий врач не принимал участия в назначении не зарегистрированного в РФ лекарства "Фризиум" тяжелобольному мальчику, мать которого задержали в Москве при получении посылки из-за границы, в день консультации комиссия и консилиум не проводились, заявили в министерстве здравоохранения РФ.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог "Фризиум", незарегистрированного в России. Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, пригрозили возбуждением уголовного дела, а также что ее не отпускали домой семь часов. Московской главк МВД опроверг информацию о том, что сотрудники полиции задержали женщину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией. По его данным, инцидент частично разрешен, но уголовное дело пока остается открытым.
"Боголюбов Михаил (2009 г.р.) проходил консультацию в Институте педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева ФГБОУ ВО РНИМУ им Н. И. Пирогова Минздрава РФ 28 февраля 2017 года. клобазам (Международное непатентованное наименование "Фризиума") был упомянут как потенциальный препарат резерва при отсутствии эффекта от всех рекомендованных мероприятий. Ни консилиум, ни врачебная комиссия в день консультации не проводились. Мама пациента больше не обращалась на консультацию, лечащий врач ни очно, ни заочно с мамой не контактировал и не принимал участия в назначении клобазама", - говорится в сообщении ведомства.
Фармацевтический завод Биоком в Ставрополье
Вчера, 17:14
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