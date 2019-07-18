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РИА Новости

В Грузии уволили гендиректора телеканала "Рустави 2"

Вчера, 17:22
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© Sputnik / Vladimir UmikashviliАкция у здания телекомпании "Рустави 2" в Тбилиси
Акция у здания телекомпании Рустави 2 в Тбилиси
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Акция у здания телекомпании "Рустави 2" в Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 18 июл — РИА Новости. Гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию уволили после передачи телеканала в собственность бизнесмена Кибару Халваши.
Должность занял Паата Салия. По данным Первого канала, решение о назначении нового гендиректора и увольнении приняли на партнерском заседании телекомпании.
Сам Гварамия утверждает, что контракт между ним и телекомпанией "Рустави 2" подразумевает выплату ему пяти миллионов долларов в случае увольнения.
"Я буду бороться за контракт и выиграю это дело, но это будет через несколько месяцев, может, через год", — заявил Гварамия в эфире "Рустави 2".
Он пообещал вложить эти деньги в новую телекомпанию.
Генеральный директор грузинского телеканала Рустави-2 Николоз Гварамия
16 июля, 13:28
Совладелица "Рустави 2" потребовала завести дело на гендиректора телеканала
Ранее Гварамия оказался в центре скандала после того, как в прямом эфире "Рустави 2" нецензурно прокомментировал отказ Владимира Путина запретить ввоз в Россию грузинских продуктов по рекомендации Госдумы. Он заявил, что ему наплевать на экспорт грузинских вин и минералки. Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс и протесты. Грузинские виноделы перекрывали трассы и собирались у офиса телеканала с требованием уволить Гварамию.
Верховный суд Грузии в марте 2017 года оставил в силе решения городского и апелляционного судов о передаче оппозиционной телекомпании ее бывшему владельцу, бизнесмену Кибару Халваши и его компании "Панорама". Предприниматель поддерживает правящие власти. Телеканал "Рустави 2" обращался в Европейский суд по правам человека, однако ЕСПЧ признал все жалобы на возвращение телекомпании Халваши необоснованными.
Здание телеканала Рустави 2 в Тбилиси
12 июля, 23:07
Виноделы собрались у офиса "Рустави 2" и потребовали отдать им гендиректора
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Рустави 2ГрузияВ мире
Популярные комментарии
Уволили гея?! Это угроза европейским ценностям, Грузин теперь в Евросоюз не пустят.
18 июля, 20:36
ПШПолиграф Шариков
13120001
Так значит все эти громкие ругательства были ради желания громко хлопнуть дверью перед уходом
18 июля, 18:08
Павел Иванов
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