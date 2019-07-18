В Грузии уволили гендиректора телеканала "Рустави 2"

ТБИЛИСИ, 18 июл — РИА Новости. Гендиректора "Рустави 2" Нику Гварамию уволили после передачи телеканала в собственность бизнесмена Кибару Халваши.

Должность занял Паата Салия. По данным Первого канала , решение о назначении нового гендиректора и увольнении приняли на партнерском заседании телекомпании.

Сам Гварамия утверждает, что контракт между ним и телекомпанией "Рустави 2" подразумевает выплату ему пяти миллионов долларов в случае увольнения.

"Я буду бороться за контракт и выиграю это дело, но это будет через несколько месяцев, может, через год", — заявил Гварамия в эфире "Рустави 2".

Он пообещал вложить эти деньги в новую телекомпанию.

Ранее Гварамия оказался в центре скандала после того, как в прямом эфире "Рустави 2" нецензурно прокомментировал отказ Владимира Путина запретить ввоз в Россию грузинских продуктов по рекомендации Госдумы. Он заявил, что ему наплевать на экспорт грузинских вин и минералки. Это высказывание вызвало широкий общественный резонанс и протесты. Грузинские виноделы перекрывали трассы и собирались у офиса телеканала с требованием уволить Гварамию.