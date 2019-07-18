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РИА Новости

Путин поручил разработать госпрограмму по безопасности на дорогах

Вчера, 17:22
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 1 декабря 2020 года разработать госпрограмму по безопасности на дорогах до 2030 года, направленную на снижение смертности в ДТП, говорится в сообщении на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: разработать и утвердить государственную программу Российской Федерации по обеспечению безопасности дорожного движения на период до 2030 года, направленную на снижение смертности и травматизма населения в результате дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах, а также на повышение эффективности системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения. Срок - 1 декабря 2020 года", - следует из сообщения.
Также президент поручил к 1 декабря 2019 года в целях дальнейшего совершенствования контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд расширить перечень случаев заключения контрактов жизненного цикла на выполнение работ по проектированию, строительству, реконструкции автодорог, последующего содержания, ремонта и эксплуатации указанных дорог и дорожных сооружений, а также разработать методику определения начальной (максимальной) цены таких контрактов.
Кроме этого, поручено обеспечить возможность заключения государственных и муниципальных контрактов, предусматривающих выполнение работ одновременно по содержанию, ремонту и эксплуатации автодорог, а также разработать методику определения начальной (максимальной) цены таких контрактов и рассмотреть вопрос об установлении возможности предоставления отдельного обеспечения исполнения контрактов жизненного цикла в сфере дорожной деятельности в отношении каждого из их этапов, следует из документа.
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