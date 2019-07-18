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РИА Новости

При взрыве в здании полиции в Афганистане погибли девять человек

Вчера, 17:19
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© AP PhotoДым над местом взрыва в Кандагаре. 18 июля 2019
Дым над местом взрыва в Кандагаре. 18 июля 2019
© AP Photo
Дым над местом взрыва в Кандагаре. 18 июля 2019
МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. При взрыве перед управлением полиции в городе Кандагар на юге Афганистана погибли девять человек, 60 получили ранения, сообщает агентство Пажвак.
Как заявил РИА Новости представитель полиции Джамал Насир Баракзай, перед зданием управления взорвался автомобиль. Атаку, по его словам, организовали боевики радикального движения "Талибан".
Телеканал 1TV также сообщил, что "Талибан" взял на себя ответственность за взрыв.
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