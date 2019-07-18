При взрыве в здании полиции в Афганистане погибли девять человек

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. При взрыве перед управлением полиции в городе Кандагар на юге Афганистана погибли девять человек, 60 получили ранения, сообщает агентство Пажвак.
Как заявил РИА Новости представитель полиции Джамал Насир Баракзай, перед зданием управления взорвался автомобиль. Атаку, по его словам, организовали боевики радикального движения "Талибан".
Телеканал 1TV также сообщил, что "Талибан" взял на себя ответственность за взрыв.
Update: 9 killed and 60 wounded in #Kandahar car bomb attack on Police hq. pic.twitter.com/3Q5JAqgZnE— Pajhwok Afghan News (@pajhwok) 18 июля 2019 г.