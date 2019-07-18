Дату Крещения Руси искать больше не нужно – историк

МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Крещение Руси было, скорее всего, протяженным во времени процессом, и нет смысла выискивать здесь "какой-то один день", конкретную дату, заявил профессор Православного Свято-Тихоновского государственного университета, специалист по истории Церкви Владислав Петрушко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной предстоящему празднованию Дня крещения Руси.

28 июля отмечается также и день памяти святого равноапостольного князя Владимира.

Отвечая на вопрос о том, "есть ли надежда, что ученые когда-либо установят день Крещения Руси", историк заметил, что, по его мнению, "это был все-таки процесс, который растянулся во времени".

"Началось наверняка после возвращения Владимира из Херсонеса, с крещения княжеской семьи, ее членов, каких-то приближенных к князю, в дальнейшем дошло дело до простых киевлян, и, видимо, все это происходило не в один день и даже не в одном месте", - сказал Петрушко.

Хотя в "Повести временных лет", отметил он, говорится о крещении в Почайне, возле церкви Илии-пророка на Подоле, однако "даже само название главной улицы в Киеве - Крещатик - говорит о том, что ручей Крещатик, по которому она названа, скорее всего, был тоже местом крещения, как и Почайна".