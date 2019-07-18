Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-18T17:19Z
https://ria.ru/20190718/1556663546.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152978/63/1529786337_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_c1324f49e35fd4549f62f5e63b5b16bc.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Дату Крещения Руси искать больше не нужно – историк

Вчера, 17:19
60
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПамятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 18 июл – РИА Новости. Крещение Руси было, скорее всего, протяженным во времени процессом, и нет смысла выискивать здесь "какой-то один день", конкретную дату, заявил профессор Православного Свято-Тихоновского государственного университета, специалист по истории Церкви Владислав Петрушко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня", посвященной предстоящему празднованию Дня крещения Руси.
28 июля отмечается также и день памяти святого равноапостольного князя Владимира.
Отвечая на вопрос о том, "есть ли надежда, что ученые когда-либо установят день Крещения Руси", историк заметил, что, по его мнению, "это был все-таки процесс, который растянулся во времени".
"Началось наверняка после возвращения Владимира из Херсонеса, с крещения княжеской семьи, ее членов, каких-то приближенных к князю, в дальнейшем дошло дело до простых киевлян, и, видимо, все это происходило не в один день и даже не в одном месте", - сказал Петрушко.
Памятник Владимиру Великому на Боровицкой площади в Москве
17 июля, 13:51
В день Крещения Руси пройдет крестный ход к памятнику князю Владимиру
Хотя в "Повести временных лет", отметил он, говорится о крещении в Почайне, возле церкви Илии-пророка на Подоле, однако "даже само название главной улицы в Киеве - Крещатик - говорит о том, что ручей Крещатик, по которому она названа, скорее всего, был тоже местом крещения, как и Почайна".
"Вероятно, в течение лета – не в один день – это и происходило. Поэтому, наверное, конкретная дата и не была зафиксирована летописцами. И мне кажется, в общем-то, это совершенно и не важно - в какой день, потому что все это условно, символично. И в данном случае то, что мы приняли решение именно с днем памяти святого Владимира связать это событие крещения Руси – это, наверное, промыслительно, потому что это тот главный, весомый символ, который запечатлел это эпохальное событие", - заключил Петрушко.
510001
Обсудить 0
Религия и мировоззрениерелигия
Рекомендуем
Заместитель председателя отдела внешних церковных связей РПЦ протоиерей Николай Балашов
РПЦ: позиция униатов по украинскому вопросу противоречит позиции Ватикана
РИА
Новости
Константинопольский патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний во время передачи томоса об автокефалии в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 6 января 2019
Константинополь готов использовать мощи для поддержки ПЦУ, сообщили в РПЦ
Участники Крестного хода, посвященного 1030-летию Крещения Руси, в Киево-Печерской лавре в Киеве
В РПЦ прокомментировали феномен массовых крестных ходов на Украине
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
В РПЦ рассказали о взаимоотношениях с Константинопольской церковью
Лента
новостей
Паломники во время традиционного Царского крестного хода
В РПЦ раскрыли секрет многочисленных крестных ходов
Президент Украины Петр Порошенко, епископ так называемой Православной церкви Украины Епифаний, председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий на объединительном соборе на Софийской площади в Киеве
В РПЦ назвали вероятную причину ослабления ПЦУ
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру
В РПЦ рассказали об исторической роли князя Владимира
ИГ* взяла на себя ответственность за теракт на севере Синая
В Афганистане около 20 человек пострадали при взрыве у здания полиции
Памятник святому равноапостольному князю Владимиру после церемонии открытия в Троицком сквере возле Троице-Владимирского собора в Новосибирске
Историк рассказал о мифе про князя Владимира, который тиражируют на Украине
Памятник Владимиру Великому на Боровицкой площади в Москве
В день Крещения Руси пройдет крестный ход к памятнику князю Владимиру
Президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко посетили Коневский Рождество-Богородичный монастырь
Путину и Лукашенко подарили иконы Коневской Божьей Матери
Последствия пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре. 3 июля 2019
Курганские власти просят учесть мнение жителей при восстановлении храма
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Путин и Лукашенко посетят Валаамский монастырь
В ГД внесли проект о повышении размера страховки по вкладам в ряде случаев
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:29Эксперт назвал одновременное освобождение Вышинского и Сенцова бессмыслицей
10:29Суд признал ввод в эксплуатацию "Зимней вишни" в 2014 году недействительным
10:28При крушении самолета на западе Австрии погибли три человека
10:27Карасин: вопрос о статусе Крыма не будут обсуждать в "Нормандском формате"
10:27Патрушев: молодежь попадает под влияние террористов из-за зарубежных НКО
10:27Зеленский не намерен в третий раз просить созвать внеочередное заседание
10:23В "Транснефти" обсудят урегулирование последствий ЧП на "Дружбе"
10:22В МИД рассказали о ситуации с задержанными украинскими моряками
10:19В Перми проверят данные о невыплате зарплаты работникам Black Star Burger
10:18В российском МИД рассказали об украинских вариантах обмена задержанными
10:17Итоги выборов в Раду покажут, пойдет ли Киев по пути мира, заявил Карасин
10:17Лавров встретился с премьером Северного Рейна-Вестфалии
10:15Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова
10:13Руководство "Сибирского гурмана" заподозрили в уклонении от уплаты налогов
10:12Москва надеется, что суд в Киеве освободит Вышинского
10:10Пострадавшие при ЧП в Шереметьево получили легкие травмы
10:10Росстат назвал количество россиян с зарплатой больше миллиона рублей
10:08Из психоневрологической больницы на Урале эвакуировали людей из-за пожара
10:07Лавров обсудил строительство "Северного потока — 2" в ходе визита в ФРГ
10:04МИД: говорить о компенсации для Минска по налоговому маневру некорректно
Лента новостейМолния