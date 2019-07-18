Премьеру Нидерландов не хватает общения с Россией по неофициальным каналам

ВАШИНГТОН, 18 июл - РИА Новости. Западу не хватает общения с Россией по неофициальным каналам для более открытого диалога, заявил в четверг премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.
"Неофициальных каналов почти или совсем нет… Я считаю, что всем нам гораздо сложнее влиять на то, что происходит там, и иметь максимально открытый диалог с Россией. И это нехорошо. Это означает, что мы должны находиться в состоянии готовности ко всему в плане торговли, безопасности", - сказал Рютте, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.
По его словам, сегодня практически отсутствуют неформальные каналы обмена информацией между Нидерландами и Россией на уровне бывших высокопоставленных политиков, что существовало даже во времена СССР и очень помогало понимать происходящее.