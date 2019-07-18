Премьеру Нидерландов не хватает общения с Россией по неофициальным каналам

"Неофициальных каналов почти или совсем нет… Я считаю, что всем нам гораздо сложнее влиять на то, что происходит там, и иметь максимально открытый диалог с Россией. И это нехорошо. Это означает, что мы должны находиться в состоянии готовности ко всему в плане торговли, безопасности", - сказал Рютте, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.