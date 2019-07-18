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РИА Новости

В Минздраве рассказали, как законно ввезти незарегистрированное лекарство

Вчера, 17:14
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. В Россию можно законно ввезти незарегистрированное лекарство при наличии подтверждающих медицинских документов, сообщили в Минздраве РФ, комментируя ситуацию с задержанием женщины при покупке препарата для тяжелобольного сына.
Ранее в социальных сетях распространилась информация о задержании мамы пациента детского хосписа в отделении почты в Москве, когда она получала посылку с лекарством от судорог "Фризиум", которое не зарегистрировано в России. Утверждается, что двое полицейских якобы заявили женщине, что посылка арестована как контрабанда, пригрозили возбуждением уголовного дела. Московской главк МВД опроверг задержание женщины сотрудниками полиции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены этой ситуацией.
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"В соответствии с решением коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 № 30 "О мерах нетарифного регулирования" допускается ввоз и (или) вывоз физическими лицами ограниченного количества наркотических средств, психотропных веществ без специального разрешения (лицензии) на ввоз (вывоз), но при наличии медицинских документов, подтверждающих факт назначения указанных лекарственных препаратов физическому лицу", - сообщили в Минздраве.
Таким образом, в Россию можно законно ввезти незарегистрированный лекарственный препарат. Также это позволяет обеспечить контроль за качеством, эффективностью, безопасностью и порядком использования таких лекарственных средств в интересах пациентов, отметили в Минздраве.
В ведомстве добавили, что лекарственный препарат "Фризиум" не зарегистрирован в РФ и не внесен в Государственный реестр лекарственных средств. Решение вопросов о целесообразности регистрации препаратов в России, "является исключительным правом разработчиков и производителей лекарственных средств". При этом производитель препарата никогда не представлял его на регистрацию и не проводил проверку его эффективности и безопасности на пациентах в России, отметили в ведомстве.
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В Минздраве также рассказали, что препарат входит в список психотропных веществ, оборот которых в РФ ограничен. "Важно подчеркнуть, что арсенал зарегистрированных в России противосудорожных лекарственных средств включает в себя десятки наименований различных групп препаратов центрального и периферического действия", - заявили в министерстве.
Они имеют различные показания, противопоказания и условия применения, рассматриваемые лечащим или консультирующим врачом индивидуально в каждом конкретном случае, добавили в Минздраве.
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Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
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