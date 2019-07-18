В Тверской области один человек погиб при взрыве емкости с топливом

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали при взрыве емкости с дизельным топливом в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

"Взрыв емкости с дизтопливом произошел на территории совхоза "Авангард". По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек и еще двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Как пояснил РИА Новости представитель ЕДДС Краснохолмского района области, взорвалась емкость с горюче-смазочными материалами в деревне Овинищи.