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РИА Новости

В Тверской области один человек погиб при взрыве емкости с топливом

Вчера, 17:10
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще двое пострадали при взрыве емкости с дизельным топливом в Тверской области, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"Взрыв емкости с дизтопливом произошел на территории совхоза "Авангард". По предварительным данным, в результате ЧП погиб один человек и еще двое пострадали", - сказал собеседник агентства.
Обстоятельства происшествия выясняются.
Как пояснил РИА Новости представитель ЕДДС Краснохолмского района области, взорвалась емкость с горюче-смазочными материалами в деревне Овинищи.
"Это деревня Овинищи, взорвалась емкость с горюче-смазочными материалами - 15-20 литров. Были трое мужчин, один погиб и два с ожогами", - сказал он.
Вчера, 17:08
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