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РИА Новости

Нидерланды увеличат закупку истребителей F-35

Вчера, 17:09
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© U.S. Air Force / Senior Airman Keifer BowesПара истребителей F-35
Пара истребителей F-35
© U.S. Air Force / Senior Airman Keifer Bowes
Пара истребителей F-35. Архивное фото
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что Амстердам планирует приобрести дополнительно восемь или девять истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, сообщает интернет-издание Dutch News.
Стоимость сделки составит от 600 до 700 миллионов евро, заявил министр в интервью нидерландской газете Trouw. Точное количество самолетов, которые купит Амстердам, будет зависеть от обменного курса валют, добавил он.
В 2014 году, как отмечает издание, нидерландское правительство согласилось закупить 37 истребителей F-35 Joint Strike Fighter (JSF) взамен самолетов F-16, которые сейчас находятся на вооружении у ВС Нидерландов.
В четверг президент США Дональд Трамп принимает премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Белом доме. Как сообщалось, лидеры двух стран обсудят укрепление экономических отношений и сотрудничество в сфере безопасности.
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