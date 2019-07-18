Скандал вокруг FaceApp лишь увеличит его популярность, считает эксперт

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Заявления о возможной угрозе безопасности данным пользователей приложения FaceApp лишь увеличат его популярность, заявил РИА Новости руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц.

Приложение FaceApp, которое разработала российская компания Wireless Lab, позволяет с помощью нейронной технологии редактирования фотографий делать различные преобразования с ними, в частности, менять человеку в кадре прическу, пол, возраст, добавлять макияж и татуировки. В последние дни приложение переживает новую волну популярности: многие пользователи соцсетей по всему миру публикуют обработанные в нем фотографии, чтобы показать свою внешность в старости.

Ранее лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), которое он разместил в своем микроблоге в соцсети Twitter, что FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим. По словам сенатора, любые фотографии, взятые из приложения, могут быть в будущем использованы без согласия пользователя.

"Выход новых продуктов всегда нуждается в вирусности, рекламности и, следственно, СМИ, потому что это рост скачиваний и клиентов. В интернете очень хорошо действует эффект стрейзанд: когда что-то запрещают или не рекомендуют к использованию, все скачивают от любопытства", - рассказал он.