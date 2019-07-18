В Госдуме прокомментировали претензии США к приложению FaceApp

Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк на заседании Зиновьевского клуба МИА "Россия сегодня" на тему: "Итоги первых ста дней президентства Дональда Трампа". 28 апреля 2017 года

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Приложение FaceApp, разработчиком которого является российская компания, безопасно для пользователей, заявления американского сенатора об угрозе со стороны программы - новый повод для обвинений в адрес РФ, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее лидер демократов в американском сенате Чак Шумер попросил ФБР выяснить, "каким образом персональная информация, загруженная миллионами американцев в FaceApp, может оказаться в руках российского правительства или имеющих с ними связи организаций".

"Лидер демократов в сенате США, похоже, нашел новый фейковый повод для антироссийской истерики. Забавное приложение, разработанное нашими программистами, которое господин Шумер громко назвал угрозой нацбезопасности США, не идет ни в какое сравнение с соцсетями и мессенджерами американского происхождения, которые сотрудничают с разведслужбами США, собирая персональные данные пользователей", - сказал Железняк РИА Новости.

Как отметил депутат, российские разработчики приложения уже заявили, что их программой люди могут пользоваться без регистрации, но если абонент желает зарегистрироваться, его данные находятся на западных серверах и в течение 48 часов удаляются.