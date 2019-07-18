Россия и Белоруссия обсудили создание особых экономических зон на границе

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия рассматривают возможность создания особых экономических зон на границе двух стран для стимулирования трансграничного сотрудничества, заявил председатель верхней палаты белорусского парламента (Совет республики) Михаил Мясникович.

"У нас пока нет трансграничных проектов. К сожалению, получается так, что те же юго-восточные районы Могилевской области, западные или юго-западные Брянской области имеют экономический потенциал, (которого) недостаточно. Мы обговаривали вопросы, чтобы, может быть, сделать зоны особого экономического развития... чтобы это был действительно такой трансграничный проект, который работает и на российский регион, и на белорусский", - заявил Мясникович на пресс-конференции по итогам VI Форума регионов России и Белоруссии.

Он также отметил, что на форуме обсуждались общие подходы к участию в "глобальных проектах", таких как "Один пояс - один путь".