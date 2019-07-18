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РИА Новости

Россия и Белоруссия обсудили создание особых экономических зон на границе

Вчера, 17:07
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© РИА Новости / Андрей Александров / Перейти в фотобанкКонцерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии
Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии
© РИА Новости / Андрей Александров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия рассматривают возможность создания особых экономических зон на границе двух стран для стимулирования трансграничного сотрудничества, заявил председатель верхней палаты белорусского парламента (Совет республики) Михаил Мясникович.
"У нас пока нет трансграничных проектов. К сожалению, получается так, что те же юго-восточные районы Могилевской области, западные или юго-западные Брянской области имеют экономический потенциал, (которого) недостаточно. Мы обговаривали вопросы, чтобы, может быть, сделать зоны особого экономического развития... чтобы это был действительно такой трансграничный проект, который работает и на российский регион, и на белорусский", - заявил Мясникович на пресс-конференции по итогам VI Форума регионов России и Белоруссии.
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Он также отметил, что на форуме обсуждались общие подходы к участию в "глобальных проектах", таких как "Один пояс - один путь".
"Это не просто модный тренд, как говорит сейчас молодежь. Нам нужно очень серьезно рассматривать вопросы, исходя из нашей компетенции российско-белорусской, по информационно-коммуникационному пространству, потому что мы должны видеть и проблемы кибербезопасности. Также цифровая экономика - это и повышение производительности труда. Если этим не заниматься на системной основе и профессионально, завтра мы не сможем понимать всех, кто ушел вперед", - добавил он.
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Михаил МясниковичБелоруссияРоссияЭкономика
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