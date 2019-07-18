Путин поблагодарил Медведчука за работу по освобождению удерживаемых лиц

Президент РФ Владимир Путин и глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время беседы в Таврическом дворце. 18 июля 2019

Президент РФ Владимир Путин и глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время беседы в Таврическом дворце. 18 июля 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком поблагодарил политика за деятельность по освобождению удерживаемых лиц обеих сторон конфликта на Украине.

"Хочу поблагодарить вас за ваши усилия на протяжении последних лет, усилия, связанные с освобождением удерживаемых лиц с обеих сторон", - сказал Путин на встрече с Медведчуком.

Российский лидер подчеркнул, что такая гуманитарная деятельность всегда будет приветствоваться всеми.

"Потому что в ходе этой работы затрагиваются и решаются в позитивном ключе судьбы конкретных людей. Нет ничего важнее, с точки зрения функционирования любых политических сил, если их работа приводит к положительным результатам в судьбах конкретных людей, конкретных семей. За это вам, думаю, всегда люди скажут истинные слова благодарности", - сказал Путин.

В свою очередь, Медведчук назвал позитивным моментом состоявшийся телефонный разговор между лидерами РФ и Украины.

"Я считаю это исключительно положительным моментом - ваш телефонный разговор, который состоялся по инициативе президента Украины Зеленского Владимира Александровича. Он (разговор – ред.) воспринят с вдохновением и надеждой очень многими на Украине", - сказал он.

Глава политсовета украинской партии привел в пример данные социологических исследований, согласно которым 70% граждан Украины считают, что "для вопросов мира, освобождения граждан, находящихся в России и, естественно, взаимного освобождения граждан нужен прямой диалог, нужны прямые переговоры".

"70% выступает за то, чтобы господин Зеленский вступил в переговоры с вами. А 55% выступают за то, чтобы господин Зеленский вступил в переговоры с представителями Донецка и Луганска", - сказал Медведчук. Около 80% жителей Украины, отметил он, хотят мира и прекращения боевых действий.