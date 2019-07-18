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РИА Новости

В России упростили международные перевозки военной техники

Вчера, 17:04
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий для перевозчиков необходимость предъявления документа о допуске к международным перевозкам военной техники транспортом Вооруженных сил РФ, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Воинский пропуск выдается для установления специальной таможенной процедуры. Его наличие позволяет ВС РФ и органам Федеральной службы безопасности перемещать через государственную границу России грузы и транспортные средства в упрощенном льготном порядке в части таможенного оформления и транспортного контроля.
Законом предусматривается исключение требования о наличии документа, удостоверяющего допуск российского перевозчика к выполнению международных автомобильных перевозок при осуществлении перевозок вооружения, военной техники и военного имущества транспортными средствами Вооруженных сил Российской Федерации и органов Федеральной службы безопасности.
Документ также устанавливает, что данные перевозки осуществляются при соблюдении условий, установленных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны.
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