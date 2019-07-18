В России упростили международные перевозки военной техники

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, отменяющий для перевозчиков необходимость предъявления документа о допуске к международным перевозкам военной техники транспортом Вооруженных сил РФ, документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Воинский пропуск выдается для установления специальной таможенной процедуры. Его наличие позволяет ВС РФ и органам Федеральной службы безопасности перемещать через государственную границу России грузы и транспортные средства в упрощенном льготном порядке в части таможенного оформления и транспортного контроля.

Законом предусматривается исключение требования о наличии документа, удостоверяющего допуск российского перевозчика к выполнению международных автомобильных перевозок при осуществлении перевозок вооружения, военной техники и военного имущества транспортными средствами Вооруженных сил Российской Федерации и органов Федеральной службы безопасности.