В Подмосковье "Социальную ипотеку" в 2019 году получат сто ученых

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Проведен отбор на получение свидетельств по программе "Социальная ипотека" среди молодых ученых и уникальных специалистов Московской области, говорится в пресс-релизе министерства жилищной политики Подмосковья.

"С сентября мы начинаем цикл вручения свидетельств по программе "Социальная ипотека" молодым ученым и уникальным специалистам. 100 специалистов получат субсидии на приобретения жилья в 2019 году", - цитирует пресс-служба министра Инну Федотову.

Ранее министр жилищной политики Московской области заявила, что в 2019 году сертификаты планируется вручить 360 участникам программы "Соципотека".

Обладатели сертификатов выплачивают только платежи по процентам. Стоимость самой недвижимости, приобретаемой специалистами, оплачивается регионом.