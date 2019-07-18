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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье "Социальную ипотеку" в 2019 году получат сто ученых

Вчера, 17:03
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкМосковская область
Московская область
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Проведен отбор на получение свидетельств по программе "Социальная ипотека" среди молодых ученых и уникальных специалистов Московской области, говорится в пресс-релизе министерства жилищной политики Подмосковья.

"С сентября мы начинаем цикл вручения свидетельств по программе "Социальная ипотека" молодым ученым и уникальным специалистам. 100 специалистов получат субсидии на приобретения жилья в 2019 году", - цитирует пресс-служба министра Инну Федотову.

Ранее министр жилищной политики Московской области заявила, что в 2019 году сертификаты планируется вручить 360 участникам программы "Соципотека".
Обладатели сертификатов выплачивают только платежи по процентам. Стоимость самой недвижимости, приобретаемой специалистами, оплачивается регионом.
Программа "Социальная ипотека" реализуется в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева с 2016 года.
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