Путин высказался об урегулировании в Донбассе

Владимир Путин, Виктор Медведчук и Александр Лукашенко во время встречи в Таврическом дворце. 18 июля 2019

Владимир Путин, Виктор Медведчук и Александр Лукашенко во время встречи в Таврическом дворце. 18 июля 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте Киева с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.

Российский лидер отметил, что ни один конфликт в новейшей истории не решался без прямых переговоров вовлеченных сторон. Он пообещал, что Москва будет делать все возможное, чтобы этот процесс шел необходимым темпами и с нужным качеством.

"Я думаю, что подключение европейских партнеров, а они так или иначе задействованы в этом с первых шагов, к сожалению, с первых шагов конфликта, который вылился в конце концов в то, что мы видим сейчас в Донбассе, является весьма позитивным делом. И мы это всячески приветствуем", - сказал Путин на встрече с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком.

Он поблагодарил украинского политика за то, что он проинформировал о своих контактах в Страсбурге с депутатами Европарламента. Медведчук накануне представил им план урегулирования в Донбассе, который основан на Минских соглашениях.