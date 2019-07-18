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РИА Новости

Путин высказался об урегулировании в Донбассе

Вчера, 17:01
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВладимир Путин, Виктор Медведчук и Александр Лукашенко во время встречи в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Владимир Путин, Виктор Медведчук и Александр Лукашенко во время встречи в Таврическом дворце. 18 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Владимир Путин, Виктор Медведчук и Александр Лукашенко во время встречи в Таврическом дворце. 18 июля 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте Киева с представителями самопровозглашенных ДНР и ЛНР, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктором Медведчуком.
Российский лидер отметил, что ни один конфликт в новейшей истории не решался без прямых переговоров вовлеченных сторон. Он пообещал, что Москва будет делать все возможное, чтобы этот процесс шел необходимым темпами и с нужным качеством.
"Я думаю, что подключение европейских партнеров, а они так или иначе задействованы в этом с первых шагов, к сожалению, с первых шагов конфликта, который вылился в конце концов в то, что мы видим сейчас в Донбассе, является весьма позитивным делом. И мы это всячески приветствуем", - сказал Путин на встрече с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком.
Он поблагодарил украинского политика за то, что он проинформировал о своих контактах в Страсбурге с депутатами Европарламента. Медведчук накануне представил им план урегулирования в Донбассе, который основан на Минских соглашениях.
"То, что ваши предложения основаны на Минских соглашениях, мы приветствуем вдвойне и, безусловно, будем поддерживать любые политические силы, которые двигаются в этом направлении", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании VI Форума регионов России и Белоруссии
Вчера, 16:38
Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе
68414230
Обсудить 8
Виктор МедведчукВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Европа урегулирует.. Не в пользу Донбасса .
18 июля, 17:45
avtorizaru
1610407
...на встрече со своим кумом Медведчуком, практически родственники, если Путин крестный его дочери.
18 июля, 17:33
lunvan
11211011
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