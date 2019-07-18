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РИА Новости

Пресс-конференция о сохранении исторической памяти

Вчера, 16:56
13
31 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Варшавское восстание 75 лет спустя: правда, которую не хотят слышать".
Участники:
- научный директор Российского военно-исторического общества Михаил МЯГКОВ;
- военный историк Алексей ИСАЕВ;
- старший научный сотрудник Центра истории войн и геополитики Института всеобщей истории РАН, сотрудник Музея Победы Дмитрий СУРЖИК.

К разговору приглашены эксперты НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил РФ и Центрального архива Министерства обороны РФ.

1 августа 1944 года началось Варшавское восстание, завершившееся 2 октября поражением повстанцев и капитуляцией Армии Крайовой. Эта трагическая дата ежегодно отмечается в Польше, и вокруг истории этого события идут ожесточенные политические и научные дискуссии. В Польше преобладает мнение, что советское руководство якобы сознательно приостановило наступление Красной Армии, чтобы немцы расправились с нежелательными для СССР инициаторами восстания, представлявшими интересы польского правительства в Лондоне.

Какова была ситуации в Польше перед восстанием? Почему в рядах польского Сопротивления не было единства? Какие цели преследовало польское правительство в эмиграции, и почему в апреле 43-го СССР разорвал с ним дипотношения? Какие ошибки допустила Армия Крайова? Почему руководители восстания не сочли необходимым согласовать свои планы с наступающими частями Красной Армии и не желали координировать действия с войсками 1-й армии Войска Польского? Какие действия предпринимало командование 1-го Белорусского фронта и 1-й армии Войска Польского, чтобы помочь восставшим? Почему не все сегодня помнят, что за освобождение Польши отдали жизни 600 тысяч советских солдат?

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