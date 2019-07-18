Пресс-конференция о сохранении исторической памяти

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31 июля в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийный круглый стол на тему: "Варшавское восстание 75 лет спустя: правда, которую не хотят слышать".