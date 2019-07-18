Медведчук рассказал Путину, как представил в ЕП мирный план по Донбассу

Президент РФ Владимир Путин и глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время беседы в Таврическом дворце. 18 июля 2019

Президент РФ Владимир Путин и глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время беседы в Таврическом дворце. 18 июля 2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук рассказал президенту РФ Владимиру Путину о своих впечатлениях после выступления в Европарламенте.

"Хотел бы поделиться впечатлениями по поводу вчерашнего посещения Европарламента и, в частности, того, что я по поручению нашей политической силы презентовал мирный план: вопросы мирного урегулирования и прекращения боевых действий. (План) основан полностью на минских соглашениях, который воспроизводит минские соглашения", - сказал Медведчук на встрече с Путиным.

Он подчеркнул, что на встрече присутствовали избранные депутаты Европарламента. "Все это сопровождалось желанием и решимостью этих людей (депутатов) сделать так, чтобы мир на Украине наступил и боевые действия на юго-востоке страны были прекращены", - сказал Медведчук.

Он отметил, что диалог с депутатами Европарламента из Великобритании, Германии, Франции, Испании, Италии, Бельгии, Болгарии и Словакии был продуктивным.

По словам Медведчука, в плане содержатся предложения, которые сегодня могут изменить ситуацию к лучшему и полностью реализовать минские соглашения. "Мы ставим задачу - вернуть людей в первую очередь, а не территории, через их желание вернуться, и мы это называем "вернуть Донбасс" на Украину, а Украину - в Донбасс", - рассказал украинский политик.

Он подчеркнул, что депутаты задавали много вопросов о взаимоотношениях между Россией и Украиной в рамках мирного урегулирования ситуации. Интерес парламентариев, по его словам, был не искусственным, а искренним.

"Это был продуктивный разговор. И самое важное, что отмечали депутаты Европарламента, это то, что произошел момент, когда покончено с монополией партии войны, которая была при власти г-на Порошенко", - сказал Медведчук.

Он подчеркнул, что также отмечалось, что завершена монополия на подачу информации о ситуации на Украине. "Вчера депутаты Европарламента услышали точку зрения другой части Украины, точку зрения партии мира, точку зрения о том, как необходимо сегодня поступить, для того чтобы мир действительно наступил", - сказал он.

По словам украинского политика, реакция парламентариев его вдохновила. "В Европарламенте много людей, которые не просто заинтересованы, не просто знают ситуацию, но и даже историю Украины, что меня поразило. Когда представляли меня и то, о чем я собираюсь говорить, то указывали на такие исторические факты, которые, я думаю, даже не все граждане Украины знают", - сказал он.