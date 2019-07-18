Решение об отказе в регистрации Собяниной кандидатом в МГД оставили в силе

МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком в ходе заседания в четверг оставил без изменений решение об отказе в регистрации Ирины Собяниной кандидатом в депутаты Мосгордумы.

Как отметила член МГИК Рима Кузнецова, Собянина обратилась с жалобой на решение об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Поводом для отказа послужило непредоставление подписных листов избирателей с необходимым числом подписей, а также других документов.

"Основанием для отказа в регистрации кандидата в Мосгордумы является отсутствие документов, представленных для регистрации кандидата. Собянина не представила следующие документы: подписные листы с подписями избирателей, протокол об итоговом сборе подписей, список лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей,... что является основанием для отказа в регистрации кандидата... Поэтому предлагается принять решение, по которому жалобу Ирины Собяниной оставить без удовлетворения", - сообщила Кузнецова.

Сама Собянина отметила, что считает такое решение нарушением равного избирательного права, которое прописано в Конституции.

Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.