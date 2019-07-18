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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Решение об отказе в регистрации Собяниной кандидатом в МГД оставили в силе

Вчера, 16:53
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© Фото : предоставлено Московской городской думойТабличка на здании Московской городской думы
Табличка на здании Московской городской думы
© Фото : предоставлено Московской городской думой
МОСКВА, 18 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком в ходе заседания в четверг оставил без изменений решение об отказе в регистрации Ирины Собяниной кандидатом в депутаты Мосгордумы.
Как отметила член МГИК Рима Кузнецова, Собянина обратилась с жалобой на решение об отказе в регистрации в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы. Поводом для отказа послужило непредоставление подписных листов избирателей с необходимым числом подписей, а также других документов.
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
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"Основанием для отказа в регистрации кандидата в Мосгордумы является отсутствие документов, представленных для регистрации кандидата. Собянина не представила следующие документы: подписные листы с подписями избирателей, протокол об итоговом сборе подписей, список лиц, осуществляющих сбор подписей избирателей,... что является основанием для отказа в регистрации кандидата... Поэтому предлагается принять решение, по которому жалобу Ирины Собяниной оставить без удовлетворения", - сообщила Кузнецова.
Сама Собянина отметила, что считает такое решение нарушением равного избирательного права, которое прописано в Конституции.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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