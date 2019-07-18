Матвиенко назвала возможные сроки заключения с Минском договора о визах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия могут до конца года ратифицировать соглашение о едином визовом пространстве на территории обоих государств, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам в четверг.

"Такой документ подготовлен, он передан белорусской стороне и практически полностью согласован", - сказала парламентарий, отвечая на вопрос, когда могут заработать единые правила по визам для иностранных граждан, въезжающих на территорию Союзного государства.

Она подчеркнула, что идут отдельные согласования, это процесс может занять около трех месяцев. "Думаю, до конца года ратифицируем", - заключила она.

Председатель верхней палаты белорусского парламента (Совет республики) Михаил Мясникович заявил, что страны "достаточно далеко продвинулись" в решении вопроса.

"По крайней мере, мы в Совете республики рассматривали, поставили свои визы под этим документом. Идут внутригосударственные процедуры, и они, я думаю, будут поддержаны в тех инстанциях, которые еще остались", - заявил он на пресс-конференции по итогам VI Форума регионов России и Белоруссии", - заявил политик.

В частности, он напомнил, что есть "большие электронные" списки "невъездных лиц". "То есть здесь уже сделан очень серьезный шаг, что если есть какие-то вопросы к кому-то, то независимо от того, может, он въезжает во Владивостоке, но он нежелательный, что называется, гость в Республике Беларусь, то российские соответствующие структуры говорят ему, что надо обождать", - добавил он.