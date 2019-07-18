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РИА Новости
Союзное государство

Матвиенко назвала возможные сроки заключения с Минском договора о визах

Вчера, 16:48
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на заседании Совета Федерации РФ. 22 апреля 2019
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Россия и Белоруссия могут до конца года ратифицировать соглашение о едином визовом пространстве на территории обоих государств, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко журналистам в четверг.
"Такой документ подготовлен, он передан белорусской стороне и практически полностью согласован", - сказала парламентарий, отвечая на вопрос, когда могут заработать единые правила по визам для иностранных граждан, въезжающих на территорию Союзного государства.
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Она подчеркнула, что идут отдельные согласования, это процесс может занять около трех месяцев. "Думаю, до конца года ратифицируем", - заключила она.
Председатель верхней палаты белорусского парламента (Совет республики) Михаил Мясникович заявил, что страны "достаточно далеко продвинулись" в решении вопроса.
"По крайней мере, мы в Совете республики рассматривали, поставили свои визы под этим документом. Идут внутригосударственные процедуры, и они, я думаю, будут поддержаны в тех инстанциях, которые еще остались", - заявил он на пресс-конференции по итогам VI Форума регионов России и Белоруссии", - заявил политик.
В частности, он напомнил, что есть "большие электронные" списки "невъездных лиц". "То есть здесь уже сделан очень серьезный шаг, что если есть какие-то вопросы к кому-то, то независимо от того, может, он въезжает во Владивостоке, но он нежелательный, что называется, гость в Республике Беларусь, то российские соответствующие структуры говорят ему, что надо обождать", - добавил он.
Также он рассказал, что страны договорились "о гражданах проблемных стран". Он не уточнил,  о каких странах идет речь, но пояснил, что имеются виду те граждане таких государств, которые приезжают в Белоруссию или РФ, "затем приезжают в район Бреста или Гродно и нелегально пересекают границу Евросоюза, мы их там задерживаем", - пояснил он.
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Союзное государствоВалентина МатвиенкоБелоруссияРоссия
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