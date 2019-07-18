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РИА Новости

Путин рассказал, с какими политическими силами на Украине готов работать

Вчера, 16:48
2011
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Россия будет поддерживать любые политические силы на Украине, если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Вопрос восстановления, полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной", - сказал Путин на встрече с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком.
Президент РФ Владимир Путин и глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время беседы в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Вчера, 16:41
Путин считает договоренности Медведева с Медведчуком реализуемыми
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