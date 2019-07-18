Путин рассказал, с какими политическими силами на Украине готов работать

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Россия будет поддерживать любые политические силы на Украине, если они будут двигаться к восстановлению полноформатных двусторонних отношений, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Вопрос восстановления, полноценного восстановления российско-украинских отношений также для нас является чрезвычайно важным, и мы будем сотрудничать с любой политической силой, в том числе и с вашей политической силой, по восстановлению полноформатных отношений между Россией и Украиной", - сказал Путин на встрече с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком.