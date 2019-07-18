Новый детский сад открылся в Липецке

ЛИПЕЦК, 18 июл – РИА Новости. Новый детский сад на 350 мест открылся в микрорайоне "Елецкий" Липецка, сообщил РИА Новости в четверг врио главы области Игорь Артамонов.
Детский сад "Мир детства" смогут посещать дети в возрасте от 2 до 7 лет. При его планировании были учтены все требования, предъявляемые к детским дошкольным учреждениям.
"Это большая радость для всех молодых пап и мам, теперь не нужно возить детей в другие районы города. Детские сады будут открываться и дальше, мы сделаем все, чтобы они сдавались вовремя и нравились маленьким липчанам", - отметил Артамонов.
Он добавил, что общая стоимость проекта, включая затраты на инженерные сети, техприсоединение и закупку оборудования составила 203 миллиона рублей. Финансирование осуществлялось из бюджетов трёх уровней – федерального, регионального и муниципального.
Также врио главы области подчеркнул, что в скором времени в Липецке будут сданы в эксплуатацию еще семь ясельных корпусов и начато строительство трех новых детсадов - в микрорайонах "Звездный", "Победа" и "Европейский".