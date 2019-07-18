Путин считает договоренности Медведева с Медведчуком реализуемыми

Президент РФ Владимир Путин и глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время беседы в Таврическом дворце. 18 июля 2019

Президент РФ Владимир Путин и глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время беседы в Таврическом дворце. 18 июля 2019

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "вполне реализуемыми" договоренности российского премьер-министра Дмитрия Медведева и главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, в том числе по газовым вопросам.

"Разумеется, правительство мне докладывает о ваших встречах и обсуждаемых темах. Я думаю, что все, о чем вы говорили с председателем правительства РФ, представителями экономического и энергетического блоков, это все вполне реализуемо", - сказал Путин на встрече с Медведчуком.

Медведев в марте принял Медведчука и сопредседателя этой же партии Юрия Бойко, в беседе также участвовал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Украинские политики заявили о необходимости создания газотранспортного консорциума для продления транзита через Украину и прямых поставок российского газа. Со своей стороны Миллер заверил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках, причем для конечного потребителя на Украине газ в результате может стать дешевле на 25%.

Еще одну встречу с Бойко и Медведчуком глава правительства РФ провел 10 июля. Бойко тогда заявил, что вопрос заключения прямого контракта на поставки газа, который бы исключил посредников и реверс, существенно продвинулся вперед и украинская сторона готова подписать его уже в августе. По его словам, также с "Газпромом" обсуждался вопрос транзита газа, и здесь наиболее реальным является вариант создания консорциума, который учел бы интересы и России, и Украины, и стран ЕС. Переговоры договорились продолжить после парламентских выборов на Украине.