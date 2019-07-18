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РИА Новости

Путин считает договоренности Медведева с Медведчуком реализуемыми

Вчера, 16:41
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время беседы в Таврическом дворце. 18 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин и глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время беседы в Таврическом дворце. 18 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин и глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время беседы в Таврическом дворце. 18 июля 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал "вполне реализуемыми" договоренности российского премьер-министра Дмитрия Медведева и главы политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктора Медведчука, в том числе по газовым вопросам.
"Разумеется, правительство мне докладывает о ваших встречах и обсуждаемых темах. Я думаю, что все, о чем вы говорили с председателем правительства РФ, представителями экономического и энергетического блоков, это все вполне реализуемо", - сказал Путин на встрече с Медведчуком.
Медведев в марте принял Медведчука и сопредседателя этой же партии Юрия Бойко, в беседе также участвовал глава "Газпрома" Алексей Миллер. Украинские политики заявили о необходимости создания газотранспортного консорциума для продления транзита через Украину и прямых поставок российского газа. Со своей стороны Миллер заверил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках, причем для конечного потребителя на Украине газ в результате может стать дешевле на 25%.
Еще одну встречу с Бойко и Медведчуком глава правительства РФ провел 10 июля. Бойко тогда заявил, что вопрос заключения прямого контракта на поставки газа, который бы исключил посредников и реверс, существенно продвинулся вперед и украинская сторона готова подписать его уже в августе. По его словам, также с "Газпромом" обсуждался вопрос транзита газа, и здесь наиболее реальным является вариант создания консорциума, который учел бы интересы и России, и Украины, и стран ЕС. Переговоры договорились продолжить после парламентских выборов на Украине.
Президент РФ Владимир Путин и глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время беседы в Таврическом дворце. 18 июля 2019
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Поднимался на встрече и вопрос ограничений на поставки в Россию украинских товаров, которые она ввела в ответ на санкции Киева. Бойко сообщил, что в продолжение диалога о снятии ограничений он подготовил предложения, направленные на поддержку украинских предприятий картонно-бумажной отрасли и объектов сельхозпроизводства. Медведев пообещал их рассмотреть.
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