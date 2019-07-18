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РИА Новости

Россия надеется осенью согласовать с Данией маршрут "Северного потока — 2"

Вчера, 16:40
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
© РИА Новости / Илья Питалев
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Рабочий на участке строительства газопровода "Северный поток-2" в Ленинградской области. Архивное фото
БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Дания в октябре даст согласие на заявку по "Северному потоку-2", заявил в четверг председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.
"Мне кажется, что где-то в октябре они (Дания - ред.) должны нам дать согласования, и тогда мы можем в конце года закончить этот крайне важный проект", - сказал Зубков.
Рабочие на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
26 июня, 15:18
"Баба-Яга против". Эксперт оценил позицию Дании по "Северному потоку-2"Строительство газопровода "Северный поток-2" может быть задержано Данией, но пока точно это предсказать нельзя, заявил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле. Ситуацию прокомментировал в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Рожанковский.
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ГазпромВиктор ЗубковГерманияДанияРоссияЭкономика
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