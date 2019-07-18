Россия надеется осенью согласовать с Данией маршрут "Северного потока — 2"

БОНН (Германия), 18 июл - РИА Новости. Россия рассчитывает, что Дания в октябре даст согласие на заявку по "Северному потоку-2", заявил в четверг председатель совета директоров ПАО "Газпром" Виктор Зубков.

"Мне кажется, что где-то в октябре они (Дания - ред.) должны нам дать согласования, и тогда мы можем в конце года закончить этот крайне важный проект", - сказал Зубков.